日本前自衛官控性騷促成改革 獲國際婦女勇氣獎

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（中央社東京2日綜合外電報導）美國國務院今天公布對提升女性地位等有所貢獻的「國際婦女勇氣獎」得主，其中一人是出面控訴遭受性騷擾，最後促成日本自衛隊改革的前陸上自衛官五之井里奈。

陸上自衛隊2022年爆發男性自衛官性騷女同袍五之井里奈事件，引發日本及國際社會關注。除了日本防衛省汰除加害的男性隊員，福島地方法院2023年12月12日進一步對3名被告做出有期徒刑2年、緩刑4年有罪判決。由於3名被告都沒有在同年12月26日的期限前提出上訴，此案宣告定讞。

五之井因公開控訴遭性騷擾引爆自衛隊內MeToo事件，2023年9月獲選美國時代雜誌（TIME）次世代百大人物。

日本放送協會（NHK）報導，美國國務院「國際婦女勇氣獎」（International Women of Courage Award）今年共有12位得主，來自日本的五之井因為用真實姓名出面控訴遭受性騷擾而獲獎。

國務院談到頒獎理由時說，五之井出面控訴在自衛隊遭受性騷擾，讓在日本社會被視為禁忌的問題攤在陽光下；五之井的勇氣鼓舞了那些曾受害的無數人們，讓他們不再選擇在沉默中受苦，而是勇於出面揭露自身經驗。

不僅如此，五之井的行動也促成了自衛隊改革，以打造不論性別都能安心服役的環境。

頒獎儀式將於4日在白宮舉行，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）及第一夫人吉兒（Jill Biden）等人都將出席。（譯者：黃名璽/核稿：盧映孜）1130302