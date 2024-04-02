遭黑人提告妨害名譽不起訴 大牙走過重度憂鬱重生

（中央社記者洪素津台北2日電）藝人大牙控訴11年前遭「黑人」陳建州性騷，反被陳建州提告妨害名譽，偵查後她獲不起訴處分。大牙表示，這段時間罹患重度憂鬱，所幸病情在就醫後得到控制，現在認真拍戲。

大牙今天出席現代婦女基金會「性暴力預防倡議」行動，去年她揭發陳建州曾在香港對她性騷，而遭陳建州提告妨害名譽，雖然最後獲不起訴處分，不過性騷案至今仍在審理中，她透露，現在就努力過生活，而這段過程堪稱是她人生的一段奇幻旅程。

案件訴訟期間，大牙一度沒有工作，甚至還被診斷出罹患重度憂鬱症，身高168公分的她體重只剩48公斤，她形容自己「瘦到不成人形」，她更哽咽表示曾一度想不開，「我感覺到我生病了，還好我有病識感，我自己掛號去看醫生。」

最讓大牙感動的是，一路走來老公始終堅持在旁陪伴，不過她卻愧疚地說：「有時候我不知道我結婚對不對，我是不是害了老公。」

現在大牙仍持續看身心科，情況好轉後藥跟著減量，也努力拍戲過生活。她呼籲有相同遭遇的人說：「真的不要害怕，如果很害怕沒想要說也沒有關係，不是你的錯，需要專業諮詢，可以到現代婦女會，也可以匿名，也許你只需要一個窗口。」（編輯：龍柏安）1130402