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朱學恒涉強制猥褻案辯論終結 一審3/29宣判

2024/2/19 18:43
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（中央社記者劉世怡台北19日電）名嘴朱學恒涉嫌強吻國民黨台北市議員鍾沛君，北檢依強制猥褻罪起訴。台北地院今天開庭，法官庭末諭知辯論終結，定3月29日宣判。鍾沛君說，未來若有民事求償金額會全數捐出。

鍾沛君於庭後接受訪問表示，對此事件佔用社會資源感到抱歉，但仍慶幸自己當時決定要站出來，這次相關訴訟經驗，將彙整提供給有需要的人，未來若有民事求償金額，也會全數捐出給需要幫助的人。

鍾沛君說，她感到遺憾，因為本案被告直到今天仍是否認犯行，也不願意道歉及認罪。

全案緣於，鍾沛君去年6月8日在臉書Facebook貼文指出，朱學恒於民國111年8月間邀約她共進晚餐，餐敘尾聲時，朱學恒「往坐著的我走過來，毫無預警的抱住我強吻」，還說「反正妳明天也不會記得」。

朱學恒事後回應表示，「我想我沒有辦法否認」及「我想我的確犯了錯」，已向台北地檢署告發他自己。

檢方調查，朱學恒於111年8月6日邀約鍾沛君到台北市某餐廳餐敘，鍾沛君邀請陳姓友人一同赴約，陳姓友人離去後。朱學恒走向鍾沛君，以雙手壓住對方肩膀，強行親吻鍾沛君嘴唇。後來他再度起身走向鍾沛君，以一手壓住肩膀，一手拉住、抱手臂的方式，不顧鍾沛君將頭撇開及出力掙脫，再次強行親吻對方嘴唇。

台北地檢署認定朱學恒連續2次強制猥褻鍾沛君得逞，去年10月間依強制猥褻罪起訴朱學恒。

全案由一審台北地方法院審理，期間傳喚事發聚會參與者、國民黨不分區立法委員陳菁徽以及鍾沛君丈夫陳布朗、樊姓媒體人及事發現場的陳姓服務生等人作證，採不公開審理。（編輯：方沛清）1130219

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