NONO被控妨害性自主不起訴 高檢發回續查

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（中央社記者謝幸恩台北7日電）女網紅「小紅老師」等人提告藝人NONO涉犯妨害性自主罪，其中3件獲不起訴處分，2名告訴人向高檢署聲請再議。高檢署審查後認為，不起訴部分偵查不完備，日前把2件發回北檢續查。

全案起於，繼1名女網紅在臉書（Facebook）公開遭NONO（陳宣裕）在車上對她伸狼爪後，另1名女網紅「小紅老師」去年6月間表示曾遭NONO騷擾，對她做出包含強吻、摸大腿、揉胸、手滑進底褲等侵犯舉動。

「小紅老師」等人去年6月間到台北地檢署控告NONO涉嫌性騷擾、性侵、性侵未遂、強制猥褻、性侵未成年少女等罪。

其中1名告訴人指控，她於民國100年至102年間，在中山區某會館內為NONO提供按摩服務時被NONO強制性交得逞。另1名告訴人控訴，NONO於100年12月間在台北市延吉街駕駛白色賓士車上對她強制猥褻。第3名告訴人指控，她於99年間在中山區某會館為NONO提供按摩服務時遭NONO強制猥褻。

NONO否認犯案並稱沒有印象。檢察官調查發現，告訴人指述與相關證述、就醫病歷不全然相符，而另2名告訴人僅單一指述，無其他證據供調查，NONO手機也查無與此3人連繫資料，此3人提告部分，罪嫌不足，因此給予不起訴處分。

3名告訴人有2人認為北檢不起訴理由有缺漏，向台灣高等檢察署聲請再議。高檢署收文後，經慎重審查北檢不起訴理由及告訴人聲請再議理由，認為一審偵查有不完備之處，告訴人聲請再議有理由，命令發回北檢續行偵查。

此案共有10名被害人對NONO提出告訴，包括「小紅老師」等7名告訴人提告部分，因北檢沒有管轄權，由高檢署核轉士林地檢署偵辦中。（編輯：張雅淨）1130207