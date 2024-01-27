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宜蘭消防局2件性騷案 分別判3月與4月

2024/1/27 15:59
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣27日電）宜蘭縣消防局去年爆發2件性騷案，沈姓男隊員闖女寢室撞見女隊員裸身，依無故侵入住宅處有期徒刑3月；邱姓男分隊長偷拍女隊員，依妨害秘密罪判處4月，都可易科罰金。

宜蘭縣消防局1名女消防員於民國111年12月4日晚間在分隊備勤，並於套房格局的寢室內浴室洗澡，她未著衣物打開浴室門想要拿取物品時，卻見沈姓隊員站在浴室門口。女消防員受到驚嚇大叫後，立即關上浴室門，沈員則逃離女寢。

此外，去年3月12日上午7時30分，另一名女消防員在分隊寢室休息，邱姓分隊長卻在寢室外的置物櫃上方，開啟照相及錄影功能，拍攝女消防員睡覺、更衣等。

女消防員更完衣離開寢室，發現遭偷拍，邱姓分隊長也在場，女消防員當場質問是不是邱姓分隊長偷拍。

這2起案件於去年先後傳開，引起關注，案件也進司法程序。沈員坦承不諱，經宜蘭地方法院簡易判決，依侵入住宅罪，處有期徒刑3月，如易科罰金，以1000元折算1日，沈員不服上訴，二審合議庭駁回，判決確定。

邱姓分隊長坦承不諱，經宜蘭地方法院判決，犯無故竊錄他人非公開活動罪，處有期徒刑4月，如易科罰金，以1000元折算1日，竊錄的手機沒收，可上訴。

宜蘭縣消防局表示，2案發生後就已啟動行政調查與行政處分，沈姓男隊員過2支，邱姓分隊長記過1支，雙雙調離現職；司法判決部分，消防局都尊重。（編輯：張銘坤）1130127

#宜蘭縣
#宜蘭地方法院
#宜蘭縣消防局
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