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過年親戚孩子別亂抱 教育部籲尊重身體自主權

2024/2/1 17:45（2/1 18:29 更新）
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教育部近日透過臉書提醒，過年期間見到親戚的孩子，如果想摸頭、抱小孩、親臉頰，都要經過孩子的同意。（圖取自facebook.com/www.edu.tw）
教育部近日透過臉書提醒，過年期間見到親戚的孩子，如果想摸頭、抱小孩、親臉頰，都要經過孩子的同意。（圖取自facebook.com/www.edu.tw）
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（中央社記者陳至中台北1日電）農曆春節即將到來，教育部近日透過臉書提醒，過年期間見到親戚的孩子，如果想摸頭、抱小孩、親臉頰，都要經過孩子的同意，避免任意觸犯身體界線，尊重孩子的身體自主權。

「身體自主權」指人們對自己的身體有感受、思考、主張的權利，每個人都有不同的身體界線，忍受別人觸碰的限度也不同，都必須被尊重。

教育部近日透過臉書專頁提醒，春節假期家族聚會，見到親戚的孩子很可愛，常常會想跟他們玩，特別是想抱起來「飛高高」。這樣的行為，如果沒有取得小孩的同意，就屬觸犯他人身體界線。

教育部指出，即便幼童年紀小，也不代表可以無視他們的感受和意願，無論是摸頭、抱小孩，甚至是親臉頰，都需要經過孩子同意，「不然被孩子討厭了都不知道。」

教育部於108課綱的性別平等教育中，國小階段就循序漸進地教導孩子認識自己的身體，進而瞭解身體界線和隱私、身體自主權，以及自我防衛等。

勵馨基金會去年也開發學齡前（3到6歲）的性平教材，讓幼兒透過遊戲學習身體自主權觀念，從小就培養敏感度，有能力分辨以及回應不舒服的感受。相關資訊可參考教育部及勵馨基金會網站。（編輯：陳清芳）1130201

#教育部
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