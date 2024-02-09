更多編輯台推薦新聞：
日本旅遊怎麼換日圓最划算？刷卡領現鈔有手續費嗎？QA一次看
生活

日本旅遊怎麼換日圓最划算？刷卡領現鈔有手續費嗎？QA一次看

過年電影台節目表 2024小年夜到初五強檔片單指南
娛樂

過年電影台節目表 2024小年夜到初五強檔片單指南

過年垃圾車什麼時候來？六都收運時間一次掌握
生活

過年垃圾車什麼時候來？六都收運時間一次掌握

罕見姓氏背後有故事 祖先躲避株連九族改諧音、乾隆賜姓平埔族
生活

罕見姓氏背後有故事 祖先躲避株連九族改諧音、乾隆賜姓平埔族

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
除夕上午國道5路段易壅塞 南向建議下午出發
首頁 / 生活

團圓如何關心晚輩不尷尬 心理師傳授「三明治」話術

2024/2/9 08:58
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧台北9日電）過年慶團圓，長輩難免要關心晚輩問幾句，但薪水、婚姻等話題誤踩「雷區」，反可能造成氣氛尷尬。心理師分享，可以利用「三明治講法」表達稱讚和關心，或用行動表達關愛。

過年圍爐之際，總是需要聊天話題，但有時「今年年終拿多少」、「什麼時候交男女朋友」、「現在薪水怎麼樣」親戚之間各式各樣的問題，常常讓晚輩難以招架，有時被問煩了心情不好，反搞砸團團氛圍。

「其實長輩就是噓寒問暖」，台北市諮商心理師公會理事長藍挹丰告訴中央社記者，問問題就是想要表達關心的一種作法，但若是問句太過急迫，恐怕只會讓孩子感受到壓力，而不是關心。

如何正確表達關心？藍挹丰說，可以用「三明治講法」，先稱讚晚輩，再問關心的問題，最後再講點關心和肯定的話。

例如若是想要關心晚輩工作，可以先說「好久不見，看起來已經年輕有為了！」再關心他「最近工作好像比較辛苦，還好嗎？會不會太累？」等晚輩回應後，可以再回饋，「哇你真的很努力！加油，但還是要多照顧身體喔！」委婉表達對孩子的鼓勵、肯定和心疼。

「過年是難得團圓的日子，最忌諱的就是彼此互相比較」，藍挹丰提醒，表達關心的方式有很多種，可以詢問晚輩生活上有沒有什麼要幫忙的地方、關心彼此身體健康等等，都比較不會「踩雷」，同樣是關心晚輩的生活狀況，千萬不要執著於孩子有沒有賺到錢。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

除了「問問題」以外，藍挹丰建議，也可以透過生活中其他方式表達關心，例如煮一桌好菜大家一起吃，席間慰問兩句，這些非言語的行動，就足以讓晚輩感受到關愛了。

「孩子現在的生活型態、遇到的狀況，可能跟我們那時候已經不太一樣了」，藍挹丰指出，長輩壓力也不用這麼大，不一定預設過年一定要做甚麼、或是孩子有說到哪些事情，才是有彼此關心；放寬心、保持開放心態，用行動讓孩子知道「我很關心你」，就很足夠了。（編輯：陳清芳）1130209

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.231