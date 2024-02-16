士院法官涉性騷女書記官 法評會：逾期不付評鑑

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（中央社記者林長順台北16日電）士林地院某男法官被控性騷擾女法官，法官評鑑委員會去年移送職務法庭審理，建議撤職。男法官另涉於96年間騷擾女書記官，法評會認為已逾3年請求期間，日前決議不付評鑑。

檢方起訴指出，男法官被控於民國111年11月間邀約女法官共進晚餐，下山時佯稱頭暈，把車停靠於避車彎內，以女法官工作辛勞、關心傷勢為由，突伸手揉捏女法官的後頸、肩膀，並徒手扣住女法官的左手腕。

女法官於過程中不斷哀求，男法官見女法官無力防衛，突伸手摸向女法官大腿，並涉嫌隔著褲子用手觸碰女法官私密處得逞。因女法官向男法官佯稱丈夫在找她，男法官才開車載女法官回到法院。

此外，另有一名被害人向士檢提出刑事告訴，經士檢查出，男法官於民國96年11月間，以感謝代理他的書記官職務為由，邀約女書記官共進晚餐，以法院舉辦淨山活動為由，要求女書記官陪他勘查路線，卻把車停靠於避車彎內。

男法官被控在車上突伸手按摩女書記官左肩，另要求原坐在副駕駛座的女書記官換坐到後座，男法官隨後鑽入後座，涉嫌伸手從女書記官背後環抱，並強吻女書記官、用手撫摸女書記官胸部，並掀開女書記官衣服吸吮胸部。因女書記官趁隙逃離車外，男法官才停止。

士林地檢署依強制猥褻罪起訴男法官，並建請法院從重量刑，案件目前在士林地方法院審理中。

男法官涉性騷擾女法官部分，士院調查後認定，男法官違反法官倫理規範，情節重大，請求法官評鑑委員會評鑑，法評會決議，將男法官移送職務法庭審理，建議撤職。司法院已於去年11月由院長許宗力依職權命男法官停職。

男法官涉性騷擾女書記官部分，士院去年12月間請求法評會評鑑。法評會認為，男法官的兩個行為各自獨立，不適用違失行為一體性原則，應各別討論，女書記官案距今逾10餘年，超過法官法第36條第1項第1款的3年請求評鑑期間，已罹於時效，日前決議不付評鑑。（編輯：張銘坤）1130216