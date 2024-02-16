跆拳教練涉猥褻性侵11女童 判刑29年6月

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（中央社記者黃旭昇新北16日電）呂姓跆拳道教練利用教導兒童及少年機會，4年多來，涉嫌分別對11名女童掀衣摸胸、性侵，犯罪109次，新北地院日前重判呂男應執行有期徒刑29年6月，可上訴。

新北地院於1月30日判決這起妨害性自主案，判決書指出，呂姓男子為跆拳道教練，負責教導兒童及少年學習跆拳道，被害女子都是道館學員。

呂男卻利用指導女童學習的機會，在道館廁所、茶水間等處，趁機性侵或猥褻親吻女童、摸胸、摸下體等，並拍照留念。全部共11名女童受害，時間為民國108年至111年，長達4年多；被害人當時是國小二年級至國中三年級。

判決書說，被告於111年10月15日已離開涉案的跆拳道道館。案經被害人家長於111年提出告訴，檢警介入偵辦後，起出被告電腦硬碟、外接硬碟、行動電話內照片等相關證物，並由市警局還原刪除紀錄。

新北地檢署偵訊調查後，於112年8月，依加重強制性交、加重強制猥褻、兒少性剝削等罪起訴呂男。起訴書、判決書統計，呂男犯罪共109次，其中，最嚴重的被害人受害51次。

判決書說，被告犯後先一再否認犯行，藉故脫罪，甚至辯稱是經營權糾紛遭誣陷，直到照片還原後才坦承有拍攝照片；被告悔意不深，甚至有將性犯罪合理化之傾向，惡性重大。

合議庭認為，呂男藉由擔任被害女童教練之地位，多次引誘11名女童拍攝猥褻、性交行為的照片，又與其中2名女童性交，戕害被害人身心發展及對兩性關係之價值觀甚鉅。

家長不願和解，且對為人師表行為感到失望；家長與檢方都建請法院從重量刑。

合議庭審理後，認為呂男造成年幼被害者身心受創，惡性重大；依違反兒童及少年性剝削防制條例，及刑法對未滿14歲女子為性交等罪，分別判刑；應執行有期徒刑29年6月，可上訴。（編輯：李錫璋）1130216