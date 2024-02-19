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朱學恒涉強制猥褻案 北院傳立委陳菁徽作證

2024/2/19 16:05（2/19 16:16 更新）
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名嘴朱學恒（中）涉強吻國民黨台北市議員鍾沛君，台北地檢署依強制猥褻罪起訴。台北地院19日開庭，被告朱學恒出庭，並未受訪。中央社記者劉世怡攝 113年2月19日
名嘴朱學恒（中）涉強吻國民黨台北市議員鍾沛君，台北地檢署依強制猥褻罪起訴。台北地院19日開庭，被告朱學恒出庭，並未受訪。中央社記者劉世怡攝 113年2月19日
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（中央社記者劉世怡台北19日電）名嘴朱學恒涉強吻國民黨台北市議員鍾沛君，北檢依強制猥褻罪起訴。台北地院今天傳喚事發聚會參與者、國民黨不分區立法委員陳菁徽作證，全案最快今天辯論終結、定宣判日。

北院對此案第4度開庭，今天傳喚朱學恒、鍾沛君到庭，採不公開審理。朱學恒未受訪，鍾沛君也不願說明庭訊內容。

據了解，合議庭規劃今天傳喚陳菁徽到庭作證，由辯護人及檢察官進行交互詰問後，就此案朱學恒被訴事實、應適用的法律及科刑範圍進行辯論，若順利辯論完畢，法官將諭知全案辯結，定下宣判日期。

鍾沛君去年6月8日在臉書（Facebook）貼文指出，朱學恒於民國111年8月間邀約她共進晚餐，餐敘尾聲時，朱學恒「往坐著的我走過來，毫無預警的抱住我強吻」，還說「反正妳明天也不會記得」。

朱學恒事後回應表示，「我想我沒有辦法否認」及「我想我的確犯了錯」，已向台北地檢署告發他自己。

檢方調查，朱學恒於111年8月6日邀約鍾沛君到台北市某餐廳餐敘，鍾沛君邀請陳姓友人一同赴約，陳姓友人離去後。朱學恒走向鍾沛君，以雙手壓住對方肩膀，強行親吻鍾沛君嘴唇。後來他再度起身走向鍾沛君，以一手壓住肩膀，一手拉住、抱手臂的方式，不顧鍾沛君將頭撇開及出力掙脫，再次強行親吻對方嘴唇。

台北地檢署認定朱學恒連續2次強制猥褻鍾沛君得逞，去年10月間依強制猥褻罪起訴朱學恒。（編輯：戴光育）1130219

名嘴朱學恒涉強吻國民黨台北市議員鍾沛君（中），台北地檢署2023年依強制猥褻罪起訴。台北地院19日開庭，懷有身孕的鍾沛君出庭，採不公開審理。中央社記者劉世怡攝 113年2月19日
名嘴朱學恒涉強吻國民黨台北市議員鍾沛君（中），台北地檢署2023年依強制猥褻罪起訴。台北地院19日開庭，懷有身孕的鍾沛君出庭，採不公開審理。中央社記者劉世怡攝 113年2月19日
#鍾沛君
#朱學恒
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