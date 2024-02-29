前助理服務處性侵 林奕華判連帶賠償123萬元確定

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（中央社記者劉世怡、陳昱婷台北29日電）台北市副市長林奕華立委任內的林姓助理涉在服務處性侵女子，判刑3年10月定讞。被害人求償，一審判林奕華與林男連帶賠償200萬多元，二審改判2人須賠123萬多元，不得上訴而確定。

林奕華表示，將在接到判決書後與律師研議後續程序，並再次對整起事件表達遺憾。

二審台灣高等法院指出，合議庭就一審認定的醫療費用、精神慰撫金的金額，及林奕華應連帶負損害賠償責任，都仍予維持，僅就被害人工作能力損失部分，每月金額由新台幣5萬元降為3萬元，並依卷內證據認定工作能力損失的期間，改判賠償金額。

判決指出，林男於民國108年4月28日晚間邀請被害女子到服務處聊天；翌日凌晨零時許，其他參與聚會的人士離開，林男要求被害女子留下性侵得逞。

刑事部分，台北地方法院依強制性交罪判處林男有期徒刑3年10月，經二審、三審陸續駁回上訴，全案定讞，林男已入監服刑。

被害女子另提出民事訴訟，向林男及林奕華求償工作能力損失、醫藥費用、精神慰撫金合計600萬元。

林奕華主張，林男案發時已請辭主任、助理職務，她並非林男僱用人。不過一審台北地方法院審理後，認為林男請辭獲准後，仍穿著「林奕華」字樣背心陪同林奕華公祭等，認定林奕華為林男實質僱用人。

一審判決並指出，林男當時是林奕華立委黨內初選競選團隊成員，持有服務處鑰匙，案發當晚聚會主要在討論選務，可見林男犯下性侵案是濫用職務上機會，與執行職務的處所有密切關係。

一審認為，被害人依民法「受僱人因執行職務，不法侵害他人之權利者，由僱用人與行為人連帶負損害賠償責任」規定請求林奕華連帶賠償，於法有據，判決林男與林奕華應連帶賠償被害人200萬多元。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理，今天宣判。高院表示，本件不得上訴。（編輯：蕭博文）1130229