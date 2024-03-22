南投某校長涉性侵學童案 教育部：性平法修正前無停職法源

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（中央社記者陳至中台北22日電）南投某國小校長涉多起校園性平案，事件遭揭露後，南投縣府只要求校長請假而非停職。教育部今天解釋，性平法去年8月修正前無停職法源，由縣府彈性處理，降低當事人互動機會。

南投縣某國小校長被指控長時間性騷擾、性侵害多名女學童，全案已經南投地檢署依妨害性自主罪等案起訴，移審南投地院。

上述案件1項爭議在於，去年6月5日事件在網路被揭露後，南投縣府只要求這名校長請假。監察院昨天說明南投縣府糾正案，其中1項理由便是認為南投縣府監督機制嚴重失靈，未依權責要求這名校長停職接受調查。

南投縣府昨天回應媒體指出，當時原要對校長停職處分，但函詢教育部國民及學前教育署，國教署回覆依「校園性侵害性騷擾或性霸凌防治準則」第25條第1項前4款例示規定，停止職務已逾越法規範圍。

教育部今天發布新聞稿解釋，「性別平等教育法」於民國112年8月修正前，沒有讓校長停職接受調查的法源授權，因此才於去年7月發函南投縣政府，建議彈性處理當事人的出缺勤紀錄，減低雙方當事人互動機會，避免報復、再度加害等情況發生。

教育部表示，「性別平等教育法」去年8月修正施行後，第35條第1項規定：「學校校長涉及校園性別事件，經學校主管機關所設之性別平等教育委員會認情節重大，有於調查期間先行調整或停止其職務之必要者，得由學校主管機關調整或停止其職務。」

教育部表示，法規修正後已有校長停職的法源依據，有助於強化校園性別事件防治，避免「權勢不對等關係」影響調查進行。（編輯：管中維）1130322