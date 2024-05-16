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台日警方破獲詐騙集團逮車手 主嫌幹部5人遭起訴

2024/5/16 15:43
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（中央社記者洪學廣高雄16日電）雄檢年初獲報台灣詐騙車手在日本被逮，經台日警方聯手追查鎖定陳姓主嫌為首詐騙集團，檢方指揮在全台各地逮捕5名涉案成員，今天將陳男等5人起訴，並持續擴大追查釐清。

高雄地檢署今年初獲報有台灣人在日本從事詐騙車手，遭日本警方逮捕拘留。檢警擴大追查發現以陳姓主嫌為首的在台詐騙集團，假冒檢警詐騙日本一名民眾將錢匯款至指定帳戶，幸被害人察覺有異報警，並待1月17日被害人將裝有500萬元日圓假鈔塑膠袋掛在其住處門把上，詐騙集團林姓車手前往取款時，遭日本警方當場逮捕。

台灣檢警獲報後經縝密蒐證、過濾分析同時期被害案例犯罪手法、人脈網絡等關聯特徵後，發現在台詐騙集團以27歲陳男為首，並招募台灣南部、東部青年前往日本擔任詐欺提款車手，專案小組1月24日、25日兵分多路前往搜索，查扣現金新台幣33萬元、手機57支、非制式手槍2枝、彈匣4個、子彈11發等物，並逮捕拘提陳男等5名詐騙集團成員到案，其中陳男等4人遭雄檢聲押獲准，另郭姓成員因坦承犯行，訊後諭知限制住居及交保候傳。

檢警調查，陳男和集團幹部先後邀集林姓、江姓、黃姓男子擔任車手，其中江男、黃男去年5月底搭機前往日本後，集團成員便以假檢警詐術詐騙多名日本民眾，致被害人交付提款卡及存摺，再指示江男、黃男前往當地ATM提款，總計提領46次，合計提領2127萬元日圓，幸江男、黃男去年7月1日已先後遭日本警方逮捕。林男今年初也受指示搭機前往日本，並在要取款時遭日本警方當場逮捕。

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其中，林姓、江姓車手所涉案件分別在日本檢察廳及法院偵審中，現均羈押於日本看守所。黃姓車手則已經日本法院判決確定，目前於日本監獄執行中。

檢方經抽絲剝繭，釐清陳姓主嫌和幹部等5人在集團內分工及關係，今天偵結將5人依違反組織犯罪條例、加重詐欺、洗錢防制法、槍砲等罪起訴，其中在押的4人也隨案移審高雄地方法院，由法官審理決定是否續押。（編輯：黃世雅）1130516

#車手
#詐騙集團
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