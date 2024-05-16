跨境詐團騙財派車手赴日取款 台日警合逮10嫌

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（中央社記者黃麗芸台北16日電）以天道盟成員27歲陳男為首的詐欺車手洗錢集團，結合日本話務機房以假檢警話術騙日本老人，並派車手赴日拿取提款卡或現金，刑事局和日本警方攜手於台、日兩地逮10嫌送辦。

警政署刑事局今天召開破案記者會，國際刑警科第一隊長楊國松表示，近年觀察發現有部分不法人士赴日情形增加；加上去年7月接獲日本警方通報，有多名日本長者疑遭台灣詐騙集團詐財，且循線追查於日本多處查獲數名台灣籍取款車手。

台、日檢警交換情資並聯手向上溯源偵辦，發現此案背後主謀為天道盟同心會成員陳男，以他為首的詐欺車手洗錢集團結合日本黑幫話務機房合作，由懂日文的話務手以常見的假檢警詐騙手法致電誘騙日本銀髮族，待對方信以為真後，指示其匯款至指定人頭帳戶，或是將個人提款卡、存摺或現金放置家中信箱等處，再派遣赴日的台籍車手假扮調查員到場領取贓款和洗錢。

經查得知，上述車手滯留日本約1至2個月期間內進行密集提領贓款後，隨即離境返台，使得日本被害人驚覺遭詐報案時，日本警方已難以查緝。

初估此案受害者至少約30人，且年紀多為60至80歲的日本長者，總財損金額約2億日圓（換算為新台幣近4200萬元），許多被害人因此血本無歸。

專案小組經長期偵蒐並綜整分析情資，見時機成熟，率先於今年1月24、25日至高雄市小港區的集團據點執行攻堅搜索，並拘捕主嫌陳男等3人到案，查扣工作手機逾50支、非制式手槍2枝、彈匣4個、子彈11發等關鍵證物。

隨後分析查扣相關事證後，專案小組又於3月19日再度到台東縣台東市執行第二波搜索行動，擴大拘捕集團幹部謝男、郭男到案。

全案詢後依涉違反組織犯罪防制條例、詐欺、洗錢防制法等罪送高雄地檢察署偵辦，其中陳男等4嫌遭裁定羈押，另日本警方也在日本各地逮捕此集團5名車手送辦。（編輯：張銘坤）1130516