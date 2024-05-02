詐團騙逾2億元18人落網 主嫌逃亡時還涉殺前女友

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（中央社記者蘇木春台中2日電）于姓男子組成詐騙集團，以假冒買賣虛擬貨幣向被害人詐財逾2億元，刑事局循線逮捕于男等18人到案，于男逃亡期間還涉及殺害前女友案件，全案詢問後依法送辦，其中15人遭羈押。

刑事警察局電信偵查大隊第二隊今天表示，有詐騙被害人於民國112年7月21日，向雲林縣警察局虎尾分局報案遭詐騙財物，經警方當天查獲詐騙面交車手陳男後，經向上溯源查出41歲于男組成的詐騙集團涉案。

警方查出，于男有竹聯幫仁堂明仁會背景，組成的詐團分工明確，下設「商戶部」、「派工部」及「業務部」等組織，使用Telegram、微信、Line等群組指揮聯繫，由商戶部（話務機房）成員假冒幣商與被害人聯繫，再由派工部將被害人面交資訊指派給車手團，由業務部（車手團）與被害人面交取款，並簽立偽造的買賣虛擬貨幣契約，最後將贓款交回詐騙水房。

經刑事局電偵大隊第二隊、雲林縣警察局虎尾分局、高雄市警察局刑大偵五隊等單位組成專案小組，於112年7月至113年1月間，共發動5波搜索，前往台南與高雄等地，帶回于男、金主43歲吳男與同夥等18人到案，並查扣作案手機、平板、現金新台幣172萬餘元等贓證物。

辦案人員清查，涉案的詐騙集團計有70名被害人，財損金額逾2億元。

此外，于男在逃亡期間，曾於112年10月3日前往高雄市苓雅區前女友的住處，雙方因感情糾紛起爭執，于男以電腦椅、拳腳等多次毆打被害人，造成頭部外傷併顱內出血，經治療11天後死亡。

警方全案詢問後，將于男等18人依詐欺等罪嫌移送雲林地方檢察署偵辦，其中15人經檢方聲押獲准。（編輯：謝雅竹）1130502