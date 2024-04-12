警查獲收購護照寄售人蛇集團 供中國人在歐洲持用

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（中央社記者劉建邦台北12日電）來台多年的鄭姓中國籍配偶與人蛇集團合作，以低價收購台灣護照，再用國際包裹寄至歐洲，交給人蛇集團兜售給中國人，讓中國人持台灣護照在歐洲流竄，警方不排除有國安動機。

刑事局今天召開記者會，國際刑警科偵一隊隊長楊國松說，去年9月間接獲歐洲執法單位通報，發現有中國籍人士持台灣護照出入境，經查約50本，研判有跨國人蛇集團涉案，組專案小組追查發現在台灣的中國籍46歲鄭姓女子等人涉重嫌。

警方查出，中國籍鄭姓女子與台灣籍丈夫結婚，來台多年，拿到身分證後就離婚，離婚後都在宜蘭縣軍事設施附近從事陪酒，鄭女與人蛇集團合作，委由30歲台灣籍賴姓男子向台灣人收購護照。

警方說，鄭姓女子等人先在臉書（Facebook）放置打工或可借貸等廣告，吸引台灣人應徵，再以新台幣7000元至1萬餘元利誘出售護照，事後翻拍護照後，傳給境外共犯，確定人選後，再透過以為文件為由的國際包裹，把台灣護照寄到英國、法國、西班牙等歐洲國家。

警方指出，鄭姓女子是以微信與人蛇集團聯繫，經了解對方需求，如要符合年紀、外型、性別、歲數等條件，鄭女等人以此為目標收購台灣護照後，再以1萬餘元賣出，人蛇集團再用高價在歐洲國家兜售。

警方表示，鄭姓女子等人犯案時間從去年9月至今年3月，提供約50本台灣護照給境外人蛇集團，不排除犯案時間可能更早。

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警方掌握線索後，赴宜蘭縣等處逮捕鄭姓女子等9人，鄭女遭逮後坦承涉案，但被問及是否接受中國人士委託或有國安目的時反應激烈。刑事局詢後依違反護照條例等罪嫌把鄭女等人移送宜蘭地檢署偵辦，鄭女及賴男被裁定羈押，其餘7人交保。

刑事局指出，鄭姓女子收購台灣護照並提供給境外人蛇集團使用，事後讓中國人持台灣護照在歐洲流竄，因鄭女長期待在宜蘭軍事設施附近工作，不排除有國安目的，並呼籲出售護照已違法，會持續加強國際情資交流，防堵類似案件。（編輯：李錫璋）1130412