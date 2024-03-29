求職詐騙虐囚3死案主嫌判無期 再涉詐被判1年1月

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（中央社記者謝幸恩台北29日電）求職詐騙虐囚3死案，主嫌傅榆藺一審判無期徒刑。士檢另查出她曾加入另一詐騙集團以2萬元代價收購人頭帳戶，士院審酌傅女自白犯行，依加重詐欺取財罪判處1年1月，可上訴。

新北市警方民國111年間接獲民眾報案，指其兒子北上應徵工作卻遭詐團囚禁。警方獲報後歷經數波攻堅救出遭囚禁者，並發現另有3名被害人身亡遭棄屍，隨後在桃園、南投尋獲遺體，陸續逮捕詐團成員，全案曝光，被外界稱為「台版柬埔寨案」。

檢警查出，詐騙集團首腦「藍道」杜承哲指派傅榆藺等人組織「車隊」，透過網路以數萬元代價誘使民眾提供帳戶並囚禁帳戶提供者，共有267名被害人遭詐騙，詐得新台幣3億9342萬餘元。

士林地檢署起訴傅榆藺等29人。士林地方法院去年判處傅榆藺等人無期徒刑，褫奪公權終身，並沒收犯罪所得；另27名幹部、成員與棄屍者，各判處1年2月到29年6月不等徒刑。傅榆藺等人上訴，由台灣高等法院審理中。

另外，士檢查出傅榆藺於民國110年間加入綽號「排骨」為首的電信詐騙集團，以2萬元代價收購人頭帳戶洗錢，導致2名被害人遭詐騙、匯款至帳戶，錢財隨即遭轉匯後提領一空，依加重詐欺取財、違反洗錢防制法等罪嫌起訴。

士院審酌，傅榆藺不思以正途獲取財物，迄今未與被害人達成調解獲賠償，考量她偵查時自白犯行，且於詐騙集團中非屬指揮監督的核心人物，日前判處有期徒刑1年1月，可上訴。（編輯：戴光育）1130329