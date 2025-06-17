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林口養生館按摩師偷拍6女私密影像傳給朋友 檢起訴

2025/6/17 11:00
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（中央社記者趙敏雅新北17日電）新北市林口區某養生館泰籍沈姓按摩師趁油壓服務期間，偷拍6名女客人私密影像，並傳給朋友張姓男子觀看，新北地檢署近日依無故攝錄他人性影像罪嫌起訴沈女及張男。

根據起訴書，沈女與張男為朋友，2人謀議沈女在養生館對客人提供油壓服務期間，因客人需全身脫掉衣物，僅穿養生館備妥的內褲，此時沈女以照相及錄影方式拍攝客人私密影像。

沈女先是拍攝客人背部至臀部性影像，待客人翻身朝上，臉部鋪蓋毛巾繼續按摩時，再拍攝胸部、胸部至私密處上方性影像，並透過通訊軟體LINE傳給張男觀看。

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今年4月25日下午，一名女客人發現遭沈女偷拍後報警，警方到場逮捕沈女並扣得手機，並於5月1日持搜索票至張男住處，查扣張男手機。

檢警查出共6名女子遭偷拍，新北檢依無故攝錄他人性影像罪嫌起訴沈女及張男。檢方指出，2人所犯6次無故攝錄他人性影像罪，犯意各別，行為互殊，建請法院分論併罰。根據刑法，未經他人同意，無故以照相、錄影、電磁紀錄或其他科技方法攝錄其性影像者，處3年以下有期徒刑。（編輯：張銘坤）1140617

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