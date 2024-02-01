台中國民法官審台版柬埔寨案 4嫌改依重傷致死罪重判

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中1日電）詐騙集團劉姓男子等人，對林姓被害人拘禁，並以棍棒等物毆打致死，被稱為「台版柬埔寨案」，台中地院國民法官審理後，改依重傷害致死罪，判處4人16年6月至10年6月不等徒刑。

依據檢方起訴書指出，劉男、鄭男、任男與黃男等人，加入以詐術為手段，取用並控制他人金融帳戶的犯罪組織集團，被害人林男於民國111年12月6日，在本案詐騙集團不詳成員掌控下，於金融機構辦理金融帳戶網路銀行帳戶及密碼後，交付集團使用。

接著林男由劉男、任男，帶往集團位於台中市北屯區瀋陽路據點進行監控，林男於隔日凌晨1時55分，遭據點內黃男、鄭男與楊姓少年進行摀嘴、上手銬與腳鐐等行為進行壓制，林男因驚恐抗拒、掙扎與喊叫。

劉男與任男隨即加入一同對林男進行壓制，並輪流持手銬、棍棒毆打林男頭部及背部，造成林男受有多處瘀傷，皮下組織及肌肉組織出血，終因腦損傷而死亡；案經檢方偵辦後，將劉男等4人依殺人罪嫌起訴，楊姓少年則交由少年法庭處理。

案經台中地院職業法官與國民法官組成合議庭，自1月29日起連4天進行審理，劉男等4人審理時坦承壓制及攻擊被害人，但均辯稱為使被害人配合不要掙扎，才出手攻擊，沒有預料會發生死亡事件。

合議庭查出，劉男等人發現林男無呼吸心跳時，曾要求楊姓少年對被害人進行CPR與人工呼吸嘗試急救，因而認定劉男等人應無殺人犯意，但構成私行拘禁與重傷致人於死等罪。

合議庭審酌，全案犯罪手段凶殘、犯罪情節嚴重，今天宣判劉男處有期徒刑15年6月，鄭男處有期徒刑16年6月，任男處有期徒刑12年（另私行拘禁判處有期徒刑6月、得易科罰金），黃男處有期徒刑10年6月（另私行拘禁判處有期徒刑6月、得易科罰金）。全案可上訴。（編輯：陳仁華）1130201