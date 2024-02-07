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人蛇集團詐騙國人柬埔寨打工 4幹部二審從重改判

2024/2/7 13:45（2/7 14:00 更新）
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（中央社記者洪學廣高雄7日電）屏東人蛇集團誘騙民眾至柬埔寨打工，4名幹部一審遭依妨害自由等罪判11月至2年2月，高雄高分院依4人前往柬埔寨後加入集團行騙慶功，從重改判1年7月至3年8月。

屏東地方法院審理時，4人辯稱也是前往柬埔寨後被毆打，或被逼著加入行騙的受害者，合議庭依妨害自由等罪判處涉案陳姓、賴姓、周姓女子及林姓男子等4人11月至2年2個月徒刑，其中林男更宣告獲緩刑5年。

不過，台灣高等法院高雄分院審理時卻發現陳女、賴女、周女等3人前往柬埔寨後均選擇自願留下，加入犯罪集團，且未受到毆打或體罰，甚至還跟集團幹部出去玩、去酒店慶功等，據此不應給予酌減其刑，且林男曾因案遭判1年8月，不符緩刑要件，法官審結後，今天從重改判陳女3年8月徒刑、賴女3年2個月、周女1年7個月、林男2年，全案仍可上訴。

判決指出，陳女、賴女、周女民國111年受招募加入對外稱「萬源集團」、「萬利集團」或「萬古集團」的人蛇集團，並聽從上游指示，張貼徵人廣告圖文，再私訊被害人佯稱從事 電腦打字工作，合法正規，底薪1個月新台幣4萬元以上，另有獎金，包吃包住等語。

當被害人同意出國前往柬埔寨後，林男則依指示聯繫被害人安排載送至旅館機場，或偕同辦理、代為領取護照，先行墊付被害人食宿、辦理護照及車資等、集團成員更會偽造被害人COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種紀錄卡 ，總計至少誘騙10人出國，其中甚至包含未成年者。

不過，當被害人抵達柬埔寨後就被沒收護照、 限制手機使用，並被威脅繼續詐騙國人前往柬埔寨，若違反相關規定，就可能遭集團成員沒收手機、警告、 罰款或體罰、毆打、拘禁等處罰，甚至可能轉賣至其他地區等。若被害人要求返台，也須支付一定贖金。直到其中8名被害人家屬支付贖金成功返台報警，全案才曝光。（編輯：黃世雅）1130207

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