求職詐騙虐囚案 5被害人獲判賠千萬元

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（中央社記者林長順台北25日電）求職詐騙虐囚3死案，主嫌傅榆藺、陳樺韋一審判無期徒刑。民事部分，被害人陸續求償合計上億元。士林地院今天針對2件求償案，判傅榆藺、陳樺韋等人須賠償5名被害人1040萬元。

士林地方法院先後收到40件被害人求償案，今天判決其中2案，其他案件仍在審理中。

新北市警方於民國111年間接獲民眾報案，表示兒子北上應徵工作，卻遭詐騙集團囚禁；警方歷經數波攻堅救出遭囚禁的民眾，發現有3名被害人身亡遭棄屍，隨後在桃園龜山山區、南投山區尋獲遺體，並陸續逮捕詐騙集團成員，全案曝光，被外界稱為「台版柬埔寨案」。

檢警查出，詐騙集團首腦「藍道」杜承哲，指派傅榆藺、陳樺韋等人組織「車隊」，透過網路以數萬元代價誘使民眾提供帳戶並囚禁帳戶提供者，共有267名被害人遭詐，詐得新台幣3億9342萬餘元。

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士林地檢署先行起訴傅榆藺等29人，士院去年判處傅榆藺、陳樺韋無期徒刑，褫奪公權終身，並沒收犯罪所得，另27名幹部、成員與棄屍者，各判處1年2月到29年6月不等徒刑。傅榆藺等人提起上訴，由台灣高等法院審理中。

另一方面，杜承哲案發後逃亡，去年4月間經檢警緝獲。檢警查出杜承哲組織新詐騙集團，共31名被害人遭詐，詐得2353萬餘元。此外，杜承哲涉及行賄台北市警察局寧夏派出所前所長葉育炘以刺探警方打詐專案進度，連同詐欺31人案，由士院審理中。（編輯：李錫璋）1130325