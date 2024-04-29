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網傳公務機關IP攻擊立委 數位部清查為中部地方政府

2024/4/29 13:49（4/29 14:11 更新）
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示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者蘇思云台北29日電）網傳有匿名用戶透過政府IP發文質疑立委房貸超貸，數位部今天表示，經初步清查，確認IP屬於政府網際服務網（GSN）配發給中部某地方政府使用，非國發會或其他中央政府機關使用，正持續清查詳細情形。

數位部今天發布新聞稿，政府機關上網使用的IP都由政府網際服務網配發，GSN前由國發會營運，因此所配發的IP都統一以該會名稱對外揭露。

數位部成立並接手維運後，已將前述配發的政府機關IP外顯中文名稱改為「政府網際服務網配發」，英文名稱為GSN-NET，任何人都可透過whois網站查詢IP配發單位。民眾在PTT指稱某政府機關IP來源為國發會IP一事，應為PTT平台未更新政府機關IP配發單位所致。

數位部強調，政府機關IP僅供公務使用，更不得從事不符公益的行為。行政院人事行政總處也已通函要求公務員於上班時間應盡職負責，不得從事與公務無關的行為，公務人員皆應遵循上述規範。

數位部初步清查IP配發給中部地方政府，將持續清查相關細節。（編輯：潘羿菁）1130429

#行政院人事行政總處
#數位部
#國發會
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