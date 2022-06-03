議員揭網軍IP在北市府 資訊局查出帳號為員工

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（中央社記者劉建邦台北2日電）台北市資訊局今天表示，議員王閔生質詢疑有網軍以北市府IP發文，經查來源是北市會展發展基金會林姓員工坦承有3個帳號在公務時間從事私務，將依規範懲處。

民進黨籍台北市議員王閔生今天在市政總質詢時指出，PTT網軍「LoveError」、「going70」、「going90」、「sinju1204」等帳號都曾用台北市政府的IP發文，要求台北市長柯文哲徹查。

台北市政府資訊局晚間發布新聞資料表示，議員質詢有疑似公務員上班時間在批踢踢實業坊（PTT）發文，並遭投訴造謠事件，即刻啟動調查。

資訊局指出，北市府使用公務網路，上網出口皆集中管理，市府及所屬機關上網時會共用IP，因此有同IP多人使用情形，經技術人員協助調閱紀錄，比對來源確認為財團法人台北市會展產業發展基金會林姓員工。

資訊局表示，調查人員聯繫PO文當事人，林姓員工坦承「LoveError」、「going70」、「going90」均為他的帳號，但發文為自身遭遇，是要抒發不滿，而非造謠，在上班時間從事非公務行為，願受懲處。

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資訊局指出，另一「tXXXXXXXXXg」帳號為衛生局健康管理科同仁持有，是要在PTT發布徵才資訊，屬公務使用，無違反市府規定；另一名同仁，則因上班時間上網修改PTT出版文章，因網路架構，使用同一組IP，3人並無相關聯。

資訊局表示，遭檢舉帳號原PO是財團法人林姓員工，經查為同仁個人行為在公務時間做私務，文章是否不當及相關懲處，將待獎懲委員會討論處理。（編輯：楊昭彥）1110603