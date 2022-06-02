中國鑽搜尋演算法漏洞 散播假訊息擴大影響力

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法國世界報也在YouTube搜尋狄翠克堡，前幾大搜索結果都是被視為中國外宣管道的環球電視網法文版頻道。（截自YouTube）中央社記者曾婷瑄巴黎傳真 111年6月2日

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（中央社記者曾婷瑄巴黎2日專電）美國智庫日前研究指出，中國外宣在人權與疫情相關搜尋結果非常靠前，靠演算與新聞聯播優勢散播假訊息並擴大影響力。法國世界報也應證研究結果，中國官媒搜索能見度名列前茅。

美國著名智庫布魯金斯研究院（Brookings Institution）5月底公布一項研究發現，在美國人最常用的搜尋引擎中，中國官方媒體內容搜尋結果排名通常相當靠前。

布魯金斯研究院經過3個月的分析，以維吾爾族與Covid-19疫情相關的10多個關鍵字，在YouTube、Google、Bing、Google新聞、Bing新聞5個渠道上進行反覆搜尋，結果表明平台都給予中國官方影片和資訊相當高的能見度。

以關鍵字裡最中性的「新疆」一詞為例，透過新聞搜尋引擎測試，有88%的機率前10個搜尋結果至少有一個為中國官媒提供的新聞；在YouTube平台上，98%在前10名搜尋結果中會出現中國官方影片。

法國世界報（Le Monde）5月31日刊登的報導也在YouTube上進行搜尋測試，結果應證美國智庫的研究。在輸入「新疆」後，中國官媒中國環球電視網（CGTN）發布的「我所看到的新疆與聽到的完全不同」出現在搜索結果的第3位。

世界報分析，這個內容可能影響至少兩種受眾：一是不注意內容來源的觀眾；另一則是對法國媒體沒信心的觀眾。

另外，中國官媒在Covid疫情相關的報導中，時常會出現美國狄翠克堡（Fort Detrick）這個陰謀論相關詞彙，並被中方新聞指控為疫情爆發的來源。

若以此詞在YouTube上搜尋，前10名結果中，官媒影片大約占一半；中國陰謀論中同樣扮演角色的日本生化作戰單位731部隊（Unit 731）也在每天的研究搜尋中都名列前茅。

世界報記者也在YouTube上搜尋Fort Detrick一詞，結果顯示，前幾名全部CGTN法文版的頻道。

根據智庫研究員解釋，搜尋引擎中的高排名是因為中國媒體頻繁製作上傳，Google和Bing的母公司微軟（Microsoft）的演算法都會給最新內容更多的能見度。

Google和YouTube的母公司Alphabet則在華盛頓郵報的專欄中澄清，承諾「努力打擊影響與審查行動，同時保障資訊近用與言論自由」。

研究人員在報告中對平台提出多項建議，包括提醒受眾內容品質可疑，或更清楚標出資訊來自官方媒體。然而，搜尋引擎並非假消息散播的唯一渠道，中國也與赫爾辛基時報（Helsinki Times）或印度快報（Indian Express）等當地媒體聯播，利用機制的演算法優勢擴大訊息傳播。

世界報指出，北京為此布局多年，廣泛收買或聯合外國媒體網絡，達成「一帶一路新聞合作聯盟」，並在各國當地培養上千位記者。

除資訊控制、收買媒體的大規模行動外，還有其他方式，例如社群媒體中的內容農場、友善親北京的出版社、智庫、網紅和學者以重複北京的論述。世界報提到，在台灣等部分國家，甚至出現了發動心理戰的當地辦公室。

報導最後指出，由於今日俄羅斯（RT）與俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）等俄國官媒在歐洲國家紛紛被禁，無法散播不實訊息，因此必須關注與嚴防俄羅斯從中國手段裡尋找資訊戰靈感。（編輯：黃自強）1110602