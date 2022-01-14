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中國新世代二分法看世界視西方為邪惡 學者憂

2022/1/14 14:33
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（中央社記者張謙香港14日電）北京清華大學國際關係研究院院長閻學通日前表示，中國大陸「00後」學生常以二分法看世界，並多半視西方為邪惡；他呼籲教師教導學生認識世界的多樣性。

香港明報今天報導，清華國際關係研究院與北京大學出版社上週六（8日）聯合舉辦第5屆政治學與國際關係教學共同體年會，閻學通在會上發表題為「如何為00後大學生講授國際關係課程」的主題報告。

這位知名學者強調，大陸「00後」（生於2000年至2009年）的大學生與先前學生的代際差別十分明顯，他們在思想觀念、審美標準及價值觀、道德觀念方面的特點應引起教師的關注。

他認為，「00後」大學生常以中國與外國二分法看世界，將中國之外的其他國家視為同一類國家，將和平、道德、公平、正義等人類普世價值觀視為中國獨有傳統，認為只有中國是正義和無辜的，其他國家、特別是西方國家是「邪惡」的，而西方人對中國有着天然仇恨。

此外，「00後」深受網路觀念影響，將經濟決定論、陰謀論、債權武器等網紅們的觀點當作常識。

閻學通說，當代學生往往具有強烈的優越感和自信心，且易受網路觀念的影響，教師應結合時事傳授知識，幫助學生認識歷史的曲折性與世界的多樣性，提高學生參與討論的興趣和質量，增強學生的邏輯思維和批判思維的能力。（編輯：周慧盈）1110114

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