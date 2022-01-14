新華網諷美防疫不力 反惹怒網友一面倒指責

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（中央社台北14日電）中國官媒新華網微博日前發文，嘲諷美國防疫不力，但沒有按慣例關閉評論區，反而引起中國網友鋪天蓋地批評官方應關注國內抗疫亂象，抨擊新華網發文是欲轉移民眾不滿的焦點。

海外媒體自由亞洲電台13日報導，新華網微博10日發文，直指美國至今有逾6000萬2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例；文中提到「有網友感嘆美國抗疫如此失敗，六千萬，一個觸目驚心的數據；一個世界上最強大的國家，一個世界上科技最先進的國家，一個世界上醫療資源最豐富的國家，成了一個世界上抗疫這樣失敗的國家。唉，美國啊美國…」

報導指出，中國疫情趨勢一向是敏感話題，探討疫情等社會問題的圖片文字，動輒被網路管理員封鎖。這次該篇發文卻沒有按慣例關閉評論區，反而惹怒網友一面倒地批評國內抗疫亂象。

有網友留言「讓強國人失望了，美國不過3億人口，這麼水深火熱也沒亡國滅種，倒是中國100來例要把幾千萬人拖入火坑，不知道到底誰贏了。」

另有網友留言「美國孕婦會在醫院門口胎死腹中嗎」、「美國百姓也會被困在家吃不上飯嗎？會因為生病買藥都不行嗎」。此前有一名懷胎8月的孕婦被西安高新醫院拒診後流產。

不少網友留言批評新華網，「新華網到底是哪國的媒體？怎麼不關心一下國內被隔離的人有沒有菜吃，病人能不能及時就醫？」。有網友諷刺新華網發文目的是「圍美救趙」。

報導引述北京獨立媒體人王俊分析，新華網作為官方媒體帶起社會輿論，無非是要轉移民眾對官方不滿的焦點；過去兩年，中國在抗疫中犯下不可饒恕的錯誤，包括掩飾疫情、封鎖及限制越來越過份。官方這次輕視民意的反彈。

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河南安陽時事評論人李晨接受自由亞洲電台訪問表示，中國批評美國抗疫失敗，但中國抗疫也談不上成功；雖然官方公佈的確診病例數字不算多，但強制封城、封小區及反覆進行核酸檢測等，令民眾感到恐佈。民眾無法得知疫情真相，心理壓力比疫情更可怕。

據報導，其後新華網關閉評論區，不過很多自媒體已截圖，討論新華網因發表不當言論所造成的「翻車」。（編輯：陳沛冰/李雅雯/楊昇儒）1110114