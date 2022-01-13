拒診孕婦致流產 西安高新醫院被罰停業3個月
2022/1/13 15:12
（中央社台北13日電）中國西安市衛生健康委員會今發出通告，西安封城期間拒診孕婦導致流產的西安高新醫院，及拒診突發心絞痛病人的西安國際醫學中心醫院，懲處停業整頓3個月。
西安市衛生健康委員會通告指出，西安高新醫院及西安國際醫學中心醫院在本輪COVID-19疫情期間，未能將「人民至上，生命至上」貫徹落實到醫療救治工作中，責任意識淡薄，未能履行救死扶傷職責，延誤搶救和診治急危患者，引發社會輿論廣泛關注，予以社會負面影響。
兩間醫院被罰停業整頓3個月，並給予警告，期滿整改合格後才能重新開診。
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兩院多人被追究責任。西安高新醫院總經理停職，免去門診部主任、產科主任及醫務部副主任職務。西安國際醫學中心醫院負責人被免去醫院法人代表及董事長職務，主管副院長及門診部護士長停職。
西安封城期間，西安高新醫院因拒絕接收核酸檢測證明過期的孕婦，導致她流產；西安國際醫學中心醫院則因拒診突發心絞痛的六旬漢，導致他在被耽誤8小時後離世。（編輯：陳沛冰/李雅雯）1110113
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