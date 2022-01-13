台專家: 天津或有數百病例 冬奧爆疫情機會高

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（中央社台北13日電）天津實施「軟封城」阻止Omicron疫情擴散至下月舉辦冬奧的北京，台灣前衛生署長涂醒哲分析，天津可能已有高達500例Omicron確診病例；即便冬奧採取閉環式管理，也很可能爆疫情。

「美國之音」12日引述台灣前衛生署長、現任財團法人生物技術開發中心董事長涂醒哲的分析，指出中國有全世界最嚴格的防疫措施，但犧牲了人權及經濟；相比發達國家比較重視人權及自由，「中國的人權代價較低」，疫情防控也來得比較有力。

涂醒哲指出，感染Omicron變異株的病人，可高達6成是無症狀；若按該變異株每代平均感染5至8人推估，已經在天津傳播3代的疫情，可能已有高達100至500例確診病例，較目前官方發布的確診病例數字高出許多。

根據官方通報，截至12日下午2時，天津共報告137例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）陽性病例，其中本土確診病例76例。

涂醒哲還指出，中國民眾雖然普遍接種了科興疫苗，但因為一般認為科興疫苗對COVID-19的整體保護力不高，只有大約50％，加上很多民眾接種疫苗超過5個月，他們對Omicron變異株已經不具抵抗力。Omicron變異株傳播力很高，中國大陸很難做到清零。

他又指出，即便北京冬奧實施閉環式管理，受疫情波及的可能性很高。當食物等物資從外面運送進各賽場，在人員流動下，只要有一個漏網的無症狀感染者，場館出現破口或爆發疫情的可能性就會很高，屆時北京能做的就是嚴格管控，以免造成大流行。

涂醒哲說：「那（冬奧）人來人往那麼多，所以，要完全清零是很困難的。所以，只有兩種（情況），一種是假裝沒有（疫情），就是說謊（隱匿），另一種是非常嚴格，嚴格到乾脆不要舉行，不然的話，一旦舉行，這要完全沒有（疫情）是非常困難的」。

北京冬奧組委11日強調，目前整體情況可控制，沒有調整防疫政策的想法。

天津為控制疫情，全市12日半天休假做第二輪檢測，並實施「軟封城」，封控區及管控區的民眾嚴禁外出，沒有疫情地區的市民則被要求盡量留在家裡，不少民眾指當前生活已按下「暫停鍵」。（編輯：陳沛冰）1110113