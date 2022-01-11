天津Omicron病例增 外媒：北京冬奧舉辦壓力加大

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北11日電）中國天津市發生COVID-19變異株Omicron本土傳播疫情。陸媒報導，疫情爆發前一週，天津市移動人口多往北京市。外媒認為，天津市疫情將對北京冬奧構成威脅。

截至11日9時，天津市該波疫情累積確診病例40例、無症狀感染者13例。天津市共約1400萬人口，全市正進行核酸檢測初篩。截至10日15時，全市採樣962萬4938人，完成檢測342萬7807人。

天津市疾控中心早前表示，在9日7時起，津南區、南開區、東麗區、西青區全體居民進行檢酸檢測，24小時内完成檢測工作。10日7时起，其他12個區全體居民進行核酸檢測，24小時內完成檢測工作。

官媒人民日報轄下健康時報揭露，天津市疫情爆發前一週，也就是在1月1日到7日期間，天津市移出人口主要目的地集中在北京市、河北省的廊坊市、唐山市等。除了1日和2日，天津市移出人口主要目的地均以北京市占比最高。

天津與北京距離約為137公里，北京冬奧將在2月4日舉行，天津市本土疫情爆發，為北京冬奧帶來威脅。

紐約時報中文網11日以「中國多地疫情抬頭，陰影籠罩北京冬奧會」為題報導，天津地理位置靠近北京，許多通勤者搭乘約30分鐘的高鐵往返兩座城市間。天津疫情爆發引起北京官員擔憂，正在加強措施以確保病毒不會突破北京冬奧嚴格的防疫措施。

北京市疾病預防控制中心10日即呼籲曾去過近期疫情爆發地區的居民向當局報告，包括去（2021）年12月9日以來去過或途經天津的所有人。北京市官員督促居民在1月31日開始的農曆新年假期不離京。對於在北京打工的數百萬農民工來說，這將是他們連續第三年因為疫情不能返鄉。

文章指出，有跡象可循，疫情已經擴散到天津以外地區。河南省安陽市週一報告了COVID-19變異株Omicron2例本土感染病例，從密切接觸者追蹤，可回溯到一名去年12月28日從天津回來的學生，推測COVID-19變異株Omicron傳播已經在天津傳播了近兩週。（編輯：李雅雯/陳沛冰）1110111