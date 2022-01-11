天津Omicron本土疫情 專家：疫情源頭非常不清晰

（中央社台北11日電）中國天津市發生COVID-19變異株Omicron本土疫情，專家坦言，病毒已經在天津市散播一段時間了，目前疫情溯源是「非常不清晰」，未能很快地鎖定病毒感染來源。

天津市疾病預防控制中心副主任張穎10日晚間接受中國中央電視台「新聞1+1」連線專訪時做以上表示。

張穎表示，天津持續在做溯源工作，未能完全排除（病毒）直接從境外到天津的可能性，雖然現在境外移入和本土新增病毒的基因測序結果不是一個同源性；但是這個病毒的傳播不單純是透過人，還會透過物和環境來傳播，正在排查從境外移入天津的可能性。

張穎提到，發現疫情時可看到，病毒株傳播鏈已經傳播三代，以過往「老」病毒株來說，一代應為5到7天；三代則為15到21天，這可說明病毒已在天津隱匿傳播了一段時間。在進行流行病學調查的過程中，「我們發現源頭非常不清晰，沒有辦法很快鎖定病毒感染的來源。」

張穎指出，雖然源頭仍未找到，但就目前來看，被發現的病例間的傳染來源都是非常清晰的，追溯傳播鏈條沒有中斷，這與津南區的託管班、小學，還有後續的病例都有直接關聯。目前疫調很有收穫，已經發現一些風險點、風險場所，針對這些風險點和風險場所的高風險人群，進行了社區的清空，「這樣為接下來進一步深化社會面的清零，打好了非常良好的基礎。」

主持人提問，天津離北京非常地近，北京冬奧即將舉行，疫調過程中是否格外地關注北京方面情形等。

張穎回應，疫調過程高度關注病毒是否有擴散到天津以外地區的情形，舉凡掌握的密切接觸者、感染者和高風險人群都會在第一時間通報相關省分。若有涉及北京情形，會立刻聯絡北京，已經和北京疾控中心建立即時互動信息機制，確保北京冬奧可以平穩順利召開。（編輯：李雅雯/繆宗翰）1110111