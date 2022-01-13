中國增124例本土確診 天津疫情擴散河南及遼寧

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中國12日共新增124例本土確診，以河南76宗最多，目前天津疫情已外溢到河南和遼寧2省。圖為河南民眾排隊採檢。（中新社）

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（中央社台北13日電）中國12日共報告新增190例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，其中124例為本土確診，又以河南的76宗最多。目前天津疫情已外溢到河南和遼寧2省。

中國國家衛生健康委員會網站通報，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團12日報告新增的124例COVID-19本土確診分別為河南的76例（安陽43例、許昌28例、鄭州3例、信陽和滑縣各1例），天津41例（津南40例、河西1例），陝西西安6例，和廣東深圳1例。

在無症狀感染者方面，中國當天共新增31例，其中9例為本土個案，分別是天津津南的5例，遼寧大連的2例，廣東深圳的1例，和雲南德宏傣族景頗族自治州的1例。當天轉確診6例，當天解除醫學觀察23例，還在醫學觀察的無症狀感染者有726例。

天津的疫情已出現跨省傳播，據官媒央視報導，河南安陽的疫情，是由一名天津返回當地的大學生所引起。而遼寧大連甘井子區12日也通報2名由天津返回當地的民眾，病毒核酸檢測結果為陽性。

截至12日，中國現有3460例確診，累計治癒出院9萬6283例，累計死亡4636例，累計報告確診10萬4379例，現有疑似病例9例。累計追蹤到的密切接觸者有146萬6364人，還在醫學觀察的密切接觸者有4萬7490人。

在港澳累計確診部分，香港特別行政區共有1萬2821例，其中1萬2316人已經出院，213人死亡，澳門特別行政區則有79例，其中77例已經出院。（編輯：沈朋達/李雅雯）1110113