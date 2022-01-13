更多編輯台推薦新聞：
新冠病毒暴露空氣5分鐘失大部分感染力 英專家：口罩很有效
國際

新冠病毒暴露空氣5分鐘失大部分感染力 英專家：口罩很有效

喬科維奇明知染疫還受訪 入境申報不實推給經紀人
運動

喬科維奇明知染疫還受訪 入境申報不實推給經紀人

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

北北基桃竹宜停止探病 全台防疫措施這裡看
生活

北北基桃竹宜停止探病 全台防疫措施這裡看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
確診聯邦銀行員足跡出爐 曾到新竹用餐採果
首頁 / 重點新聞
疫情
新聞專題
疫情15/300

中國增124例本土確診 天津疫情擴散河南及遼寧

2022/1/13 10:20（1/13 11:08 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中國12日共新增124例本土確診，以河南76宗最多，目前天津疫情已外溢到河南和遼寧2省。圖為河南民眾排隊採檢。（中新社）
中國12日共新增124例本土確診，以河南76宗最多，目前天津疫情已外溢到河南和遼寧2省。圖為河南民眾排隊採檢。（中新社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北13日電）中國12日共報告新增190例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，其中124例為本土確診，又以河南的76宗最多。目前天津疫情已外溢到河南和遼寧2省。

中國國家衛生健康委員會網站通報，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團12日報告新增的124例COVID-19本土確診分別為河南的76例（安陽43例、許昌28例、鄭州3例、信陽和滑縣各1例），天津41例（津南40例、河西1例），陝西西安6例，和廣東深圳1例。

在無症狀感染者方面，中國當天共新增31例，其中9例為本土個案，分別是天津津南的5例，遼寧大連的2例，廣東深圳的1例，和雲南德宏傣族景頗族自治州的1例。當天轉確診6例，當天解除醫學觀察23例，還在醫學觀察的無症狀感染者有726例。

天津的疫情已出現跨省傳播，據官媒央視報導，河南安陽的疫情，是由一名天津返回當地的大學生所引起。而遼寧大連甘井子區12日也通報2名由天津返回當地的民眾，病毒核酸檢測結果為陽性。

截至12日，中國現有3460例確診，累計治癒出院9萬6283例，累計死亡4636例，累計報告確診10萬4379例，現有疑似病例9例。累計追蹤到的密切接觸者有146萬6364人，還在醫學觀察的密切接觸者有4萬7490人。

在港澳累計確診部分，香港特別行政區共有1萬2821例，其中1萬2316人已經出院，213人死亡，澳門特別行政區則有79例，其中77例已經出院。（編輯：沈朋達/李雅雯）1110113

延伸閱讀
34萬師生離開天津須核酸檢測 兩會延期召開天津Omicron病例增 外媒：北京冬奧舉辦壓力加大歐美Omicron將群體免疫 留美醫師：中國清零難防天津Omicron疫情擴散 大連檢出2例
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀