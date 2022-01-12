34萬師生離開天津須核酸檢測 兩會延期召開

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為防範Omicron疫情擴散，去年12月23日以來離開天津市的師生34.5萬人已收到通知必須接受核酸檢測。圖為天津民眾排隊採檢。（中新社）

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（中央社台北12日電）為防範Omicron疫情擴散，去年12月23日以來離開天津市的師生34.5萬人已收到通知必須接受核酸檢測。天津市「兩會」今天也決定延期召開。

天津現有107例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）感染者，此波感染病毒為Omicron變異株，疫情已擴散至河南省安陽市及遼寧省大連市。

央視新聞報導，天津市12日舉行的疫情防控工作發布會上，天津市委教育工委專職副書記孫志良表示，鑒於此次病毒傳播隱匿性強的特點，市教育工委對2021年12月23日以來離津師生員工迅速進行排查，確保實現他們都能全數被通知並向社區報備，全數展開核酸檢測。

經統計，上述離津師生共有34萬5295人，其中，學生337212人，教職員工8083人。目前還有7929人還沒有做核酸檢測。

天津市疾控中心副主任張穎表示，從整體疫情的發病曲線來看，疫情主要就是集中在1月8日、9日和10日這3天。疫調顯示，這起疫情在元旦小長假期間就已經在社區中存在了，但天津的篩查控制措施算是相當早。

中國將在3月上旬舉行全國兩會（全國人大、全國政協），在此之前地方兩會會先完成。天津市人大官網今天發布，為了防疫，決定延後召開天津市第17屆人民代表大會第6次會議；原定16日召開的政協天津市第14屆委員會第5次會議也將延後。（編輯：張淑伶/楊昇儒）1110112