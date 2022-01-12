防堵Omicron 天津宣布各級學校提早放寒假

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（中央社台北12日電）中國天津市疫情防控工作發布會今天下午舉行，會上宣布全市各級學校即日起進入寒假，所有學校一律實行封閉式管理，校外無關人員不准進校，校內學生未經批准一律不准出校。

天津市中小學寒假原定於1月19日開始，大學、專門學院和其他等高校則由學校自主決定。為防堵COVID-19變異株Omicron疫情，天津市宣布，全市大中小學即日起進入寒假，所有學校一律實行封閉式管理。

央視新聞報導，天津市市委教育工委專職副書記孫志良在疫情防控工作發布會上表示，天津市所有學校一律實行封閉式管理，校外無關人員不准進校，校內學生未經批准一律不准出校。

孫志良強調，任何人進入校門必須一律核驗身分、檢測體溫、查驗健康碼、行程碼和接種碼，落實全體師生健康監測，若有師生出現發熱、乾咳等疑似症狀，必須及時報告，督促盡快就醫。

天津市疾病預防控制中心主任、天津市衛生健康委副主任韓金豔在疫情防控工作發布會上指出，目前完成107例病例詳細疫調，男性42例、女性65例，年齡最大74歲、最小5歲，年齡中位數35歲。津南區100例，占93.46%。

韓金豔表示，該份疫調資料顯示，新增感染者中成年人占比升高，職業分布上以學生為主。107例發病案例中，最早時間是2021年12月29日；前期病例較為零散，今年1月4日起，發病數逐漸增多，1月8日驟增後進入平台期（指趨於平穩）。（編輯：李雅雯/張淑伶）1110112