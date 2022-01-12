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疫情14/300

天津Omicron疫情擴散 大連檢出2例

2022/1/12 16:32（1/12 16:59 更新）
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中國天津市近期爆發Omicron本土疫情，12日擴散到遼寧省大連市。圖為天津一處採檢站。（中新社）
中國天津市近期爆發Omicron本土疫情，12日擴散到遼寧省大連市。圖為天津一處採檢站。（中新社）
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（中央社台北12日電）中國天津市近期爆發Omicron本土疫情後，今天擴散到遼寧省大連市。據官方通報，從天津返回大連的2名大學生，核酸檢測結果呈陽性。

據央視新聞，大連市疫情防控總指揮部通報，12日早上7時，大連市甘井子區在對天津市返連管控人員進行例行核酸檢測時發現2人檢測結果陽性。該2人8日離津核酸檢測結果為陰性，9日抵連後按照大連市相關管控措施進行管控，10日核酸檢測結果為陰性。

據通報，該2人是大學生朋友，曾於1月3日至8日在天津市津南區活動，1月8日同行乘坐T367次列車返回大連。

通報稱，截至目前，大連共篩查出密切接觸者25人、次密切接觸者56人，均已全部管控，其他相關流調、排查、核酸檢測等工作正在進行中。

天津爆發Omicron本土疫情後，先傳播至河南省安陽市，大連是目前官方通報的第二地。（編輯：楊昇儒/張淑伶）1110112

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