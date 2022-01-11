Omicron威脅賽事 北京冬奧組委：可控不必封城

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北11日電）中國天津市發生COVID-19變異株Omicron本土疫情，對將在2月4日舉辦的北京冬奧構成威脅。北京冬奧組委今天強調，目前整體情況可控制，沒有調整防疫政策的想法。

中國日報11日報導，記者提問Omicron疫情在中國境內和北京周邊傳播，是否會影響北京冬奧按時舉辦的規劃。

北京冬奧組織委員會疫情防控辦公室副主任黃春回應，目前整體情況可控，組委會醫療團隊都在關注病毒的傳播性和危害性，仍在持續評估中。

黃春指出，除非引起閉環內大的、規模性的聚集性疫情，才可能調整賽程，而目前還沒有調整防疫政策的想法，但會根據疫情變化情勢調整。

他說，以目前態勢來看，尚沒有採取封城措施的必要，仍是按照原有防疫措施進行。

黃春強調，若閉環內發生聚集型規模疫情，肯定會影響賽事賽程，「我們盡力避免這種情況發生」。

新京報11日報導，北京冬奧組委會交通部場站運維和後勤保障處長王江表示，整個冬奧的交通組織都經過了詳細論證和演練，在閉環不接觸社會的前提條件下，如果發生交通事故，北京冬奧專用車輛會按「三合一」（防疫、交通、安全）管理要求，和按流程正確處置。

北京市公安局公安交通管理局日前在微博上宣傳，呼籲北京市民若與冬奧專車發生交通事故，務必保持安全距離，「不與車輛和車內人員接觸，等候專業人員到場處置。」（編輯：李雅雯/沈朋達）1110111