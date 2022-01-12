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中國稱台灣石斑檢出禁藥 漁業署屏東縣送驗皆合格
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中國新增166例本土確診 河南118例天津33例

2022/1/12 10:26
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（中央社台北12日電）中國11日共新增221例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診，其中本土166例，河南省占118例，是當天通報新增確診數最多的省市，疫情備受關注的天津市則有33例。

中國國家衛生健康委員會網站通報，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團11日報告新增的166本土病例中，其中118例在河南（安陽65例，許昌41例，鄭州12例）、33例在天津（津南28例，西青3例，河西2例）、8例在陝西西安、7例在廣東深圳。

在無症狀感染者方面，中國大陸當天共新增32例，本土病例4例，分別是位於天津津南區的3例，和廣東深圳的1例。

截至11日，中國大陸現有3476例確診，累計治癒出院9萬6077例，累計死亡4636例，累計報告確診10萬4189例，現有疑似病例1例。累計追蹤到的密切接觸者有146萬3589人，還在醫學觀察的密切接觸者則有4萬7638人。

港澳部分，香港特別行政區累計確診1萬2809例，其中1萬2304人出院、213人病亡；澳門特區累計79例，其中77人已出院。（編輯：沈朋達/周慧盈）1110112

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