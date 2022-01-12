防堵Omicron 天津全市休半天做第二輪核酸檢測

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北12日電）中國天津市官方今天宣布，全部機關和事業單位在12日下午放假半天，配合各區防控指揮部和街道、社區的統籌組織安排，進行全員第二輪核酸檢測。

中國國家衛生健康委員會網站通報11日新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例166例，其中有33例來自天津市通報。

根據官方微博「天津發布」資料，截至昨天中午12時，當地累計確診病例97例，包括本土病例49例、本土無症狀感染者15例，其他33例初篩陽性感染者待臨床專家進一步核驗後通報。

天津市疾病預防控制中心主任、天津市衛生健康委副主任韓金豔昨天在天津市疫情防控第165場記者會上表示，天津第一輪全員核酸檢測從9日7時開始，共採樣1191萬2280人，已有結果789萬2591人，檢出陽性77例。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

韓金豔指出，疫調追蹤感染傳播鏈發展可發現，該波疫情主要以在校學生和其家庭、葬禮活動人員所涉及社區為中心，分佈在津南、西青和河西等區。目前疫情感染源頭仍未查明，疫情被發現時就有隱性社區傳播鏈，已發現的感染者傳播關係則較為清晰，均與津南區相關。

天津市疾病預防控制中心副主任張穎日前接受中央電視台「新聞1+1」連線專訪時指出，天津需要全員核酸檢測，原因在於病毒已在社區傳播一段時間，這波疫情源頭非常不清晰，未能很快地鎖定病毒感染來源，Omicron傳播速度快，防堵工作必須跑在病毒前面。（編輯：李雅雯/周慧盈）1110112