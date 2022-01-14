中國新增143例本土確診 河南98例天津34例

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中國官方14日通報，新增143例COVID-19本土病例，河南省及天津市確診病例各為98例、34例。圖為天津市民眾進行採檢。（中新社）

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（中央社台北14日電）中國官方今天通報，新增143例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）本土病例，河南省及天津市是兩大疫情熱區，確診病例各為98例、34例。

中國國家衛生健康委員會官網上午公布，13日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例201例，其中本土143例，分別是：河南98例（安陽市69例、許昌市25例、鄭州市4例）、天津34例（津南區28例、西青區3例、河西區2例、紅橋區1例）、陜西西安市8例、上海市2例（普陀區1例、寶山區1例）、廣東中山市1例。

另有境外移入病例58例，其中上海市30例、天津市3例、北京市1例。

天津市自8日爆發COVID-19變異株Omicron本土疫情後，已傳播至河南安陽市與遼寧大連市，外界持續關注是否會擴散至鄰近的北京市。北京冬奧會將於2月4日登場。

截至13日24時，中國大陸現有確診病例3431例，累計治癒出院9萬6513例，累計死亡4636例，累計報告確診10萬4580例，現有疑似病例13例。累計追蹤到密切接觸者146萬9816人，尚在醫學觀察的密切接觸者4萬8806人。

港澳部分，香港特別行政區累計確診1萬2852例，其中213人病亡；澳門特別行政區累計確診79例，其中77例出院。（編輯：周慧盈/沈朋達）1110114