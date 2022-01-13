旅客確診者多 中國取消自美入境航班遭華府批評

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（中央社華盛頓12日綜合外電報導）拜登政府今天批評中國取消愈來愈多美國飛往中國航班的決定，因這些旅客之後篩檢COVID-19呈陽性反應，美國還警告可能對此採取行動回應。

路透社報導，美國運輸部（USDOT）發言人說：「中國的舉措與美中空中運輸協定（U.S.-China Air Transport Agreement）的責任義務相互矛盾。我們正就此（與中國政府）接洽，並保留採取適當監管措施的權利。」

因之前美國飛往中國旅客篩檢COVID-19（2019冠狀病毒疾病）呈陽性反應人數激增，中國昨天下令未來數週再暫停6架美國飛往中國航班，讓已大幅縮減的定期航班今年迄今取消數量擴增至70班。

最新取消的航班為美國聯合航空（United Airlines）2班由舊金山飛往上海航班，以及中國南方航空4班由洛杉磯飛往廣州航班。

中國駐華盛頓大使館未立即就此置評。

代表聯航、達美航空（Delta Air Lines）和美國航空（American Airlines）等航空企業組織－美國航空協會（Airlines for America）表示，美國航空業者正與「美中政府溝通，設法將對旅客的影響降至最低」。

自疫情爆發以來，北京和華盛頓就一直針對航空服務爭執不休。

在中國昨天下令取消航班前，3家美國航空公司和4家中國航空公司每週飛航美中約20班次，已大幅低於疫情前的每週100多班次。

中國也取消與其他國家的飛航班次，包括昨天停飛共6班由法國和加拿大飛往中國的航班。

在COVID-19變異株Omicron散播快速下，美國染疫人數頻創新高，由美國飛出的航班自12月來已大量取消。

中國幾乎對旅客封閉入境，中國民用航空局9月指出，每週入境國際航班縮減至200班，僅疫情前2%。（譯者：徐睿承/核稿：張曉雯）1110113