天津嚴控進京通道 專家：確保北京冬奧順利召開

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（中央社台北13日電）中國天津市爆發Omicron本土疫情後，官方嚴控進入北京通道，鐵公路大眾運輸大面積取消，公路還設置279個查驗點。官方專家稱，希望嚴控能確保病毒被消滅在天津，確保北京冬奧順利召開。

天津8日爆發變異株Omicron本土疫情後，迄今已傳播至河南安陽市與遼寧大連市。這波疫情是否會外溢至相鄰的北京，進而衝擊北京冬奧，已引發國際關注。

綜合央視新聞、新華社報導，天津市下午召開疫情防控工作新聞發布會，天津市衛健委副主任劉先奪通報，截至1月13日下午2時，這波疫情累計報告本土確診病例126例，本土無症狀感染者22例。

天津迄今已對全市1400萬人進行了2輪普篩，但仍未找出感染源頭。官方坦承防範難度確實不小。

為阻斷疫情擴散蔓延，天津嚴格管控進京通道，公路設置279個查驗點，嚴格查驗離津人員48小時核酸檢測陰性證明、單位或街鎮開具的離津證明以及健康碼綠碼之外，還依託公安檢查站，做好6處普通公路進京道路的疫情防控和閉環處置工作。鐵路客運站也開始嚴格查驗。

據報導，北京冬奧開幕在即，天津區域部分車站的進京列車採取停運、停售等管控措施；進京省際班線、省際包車全部暫停，各個渠道做到「嚴防死守」。

天津市疾病預防控制中心主任顧清表示，天津已高度關注病毒是否溢出到外地的情況，離津人員及密切接觸者、次密切接觸者等人員名單已第一時間向相關省份推送。

天津市疾病預防控制中心副主任張穎表示，已在第一時間連線北京和河北省，也就是京津冀聯防聯控圈，請他們一定要關注天津市津南區海教園各大學放假返回的這些人員，為他們在第一時間採集核酸進行檢測，把這個風險早發現，早進行一個防控。不要在河北省，更不要在北京再出現外溢感染。

天津出身的中國工程院院士張伯禮表示，希望天津的嚴控能夠確保病毒被消滅在天津，確保北京冬奧會順利召開。

據報導，為阻斷傳播，天津針對傳出疫情的津南區、河西區、西青區嚴格管控。轄區內所有非疫情防控必須人員，疫情風險未解除期間要減少流動；各類文體娛樂場所以及線下教育培訓機構等公共場所，予以關停。對疫情防控必須運行的農貿集貿市場、商場超市、藥店等基本生活物資供應場所，按最大接待能力的50%實行限流。（編輯：楊昇儒）1110113