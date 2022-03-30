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中國教師要求台生改國籍 義大利輿論怒批霸凌[影]

2022/3/30 09:13（3/30 09:54 更新）
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米蘭理工大學建築學院教授、Recs Architects聯合創辦人陳蓁線上授課時「建議」台籍學生把報告上的國籍改為中國，強調台灣不是國家。（圖取自Recs Architects網頁recsarchitects.com）
米蘭理工大學建築學院教授、Recs Architects聯合創辦人陳蓁線上授課時「建議」台籍學生把報告上的國籍改為中國，強調台灣不是國家。（圖取自Recs Architects網頁recsarchitects.com）
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（中央社記者曾婷瑄巴黎29日專電）米蘭理工大學建築學院教授陳蓁線上授課時「建議」台籍學生把報告上的國籍改為中國，強調台灣不是國家。影片引發眾怒，網友與政治人物批評霸凌，媒體也撰文指控陳師侵害學生人權。

義大利米蘭理工大學建築學院客座教授陳蓁（Chen Zhen）日前不滿台籍王姓學生在報告上國籍寫「台灣」，因此利用線上授課講評小組報告的時機，突然改說中文，單獨向王姓學生表示台灣並非國家，且不受歐盟國家承認。

陳蓁「建議」王同學把報告的國籍從台灣改成中國。他向王同學說：「我看到你這麼寫，我作為一個中國人必須要說出來... 希望你不要把這當作我從老師的角度去霸凌、欺負你。」

台灣駐義大利代表處25日得知訊息後，立即致函米蘭理工大學校長瑞斯塔（Ferruccio Resta）、建築學院院長與陳蓁任教科系的主任等，以捍衛學生權益。

米蘭理工大學校長瑞斯塔28日回函表示，校方取得影片後，已立即成立紀律委員會展開內部調查，查證教師行為是否符合大學「教師道德及行為準則」，並會在調查結束後做出相關處置。

雖然陳蓁在影片中強調，他的「建議」跟「論文和研究沒有關係，跟成績也無關」，但推特下方評論多認為陳蓁具教師權威，學生勢必因擔憂個人或小組成績受影響而修改。

事件曝光，其實是因為陳蓁本人18日透過微信發表此段影片，甚至刻意於影片最後對照報告初稿與最終版本國籍修改前後的差別，以展示自己的「溝通」成果。

此影片24日首先被現居澳洲受政治庇護的中國異議人士吳樂寶（Wu Lebao）轉載至推特，引起軒然大波，影片在推特目前已有超過45萬次觀看。

事件隨後也在義國社群媒體引發討論及批評。澳洲華裔異議藝術家巴丟草（Badiucao）分享影片，批評陳師霸凌且不適任的行為。

台義「國會友協」會長、右派「義大利兄弟黨」（Fratelli d’Italia）參議員馬蘭（Lucio Malan）27日轉推巴丟草推文，並表示將就此「中師對台生『再教育』」事件要求相關部會說明。

另外，曾任義大利外交部次長的左派民主黨資深媒體人威內第（Gianni Vernetti）也推文要求米蘭理工大學，應將這位「霸凌學生、在課堂上進行中國大外宣」的教職人員停職。

也有中國籍網友看不下去，不僅起底陳蓁教學履歷，更發起「大翻譯運動」，把陳蓁的發言翻成英文、義文。許多網友也表示已主動致函米蘭理工大學，促請校方妥善處置。

社群媒體譴責聲浪未歇，28日義國「日報」（Il Giornale）更以「如今在義大利不能自稱台灣人了」（E in Italia ora è vietato dichiararsi di Taiwan）為題報導指出，台灣雖僅有包括教廷在內的14個邦交國，但是與全球多數國家均維持經貿及外交關係，並事實在台灣及外島行使主權；文中也嚴詞指出陳師違反台籍學生的人權及公民權。（編輯：陳惠珍）1110330

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