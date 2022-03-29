林昀儒鄭怡靜奪冠國旗遭打壓 外交部：譴責霸凌

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（中央社記者黃雅詩台北29日電）台灣桌球好手林昀儒、鄭怡靜日前在世界桌球職業大聯盟奪冠，中國竟抗議卡達桌協IG宣傳出現台灣國旗。外交部對此表達高度遺憾，予以嚴正譴責，並認為，主辦單位向中國道歉只會讓霸凌者食髓知味，助長霸凌。

林昀儒、鄭怡靜日前在世界桌球職業大聯盟（WTT）奪冠，卡達桌球協會在IG宣傳時貼出台灣的國旗，中國乒乓球協會向WTT抗議，WTT隨後在微博發文致歉，表示卡達桌協「使用了錯誤的中華台北旗幟」，是技術人員失誤，已經糾正並為錯誤致歉。

外交部今天舉行例行記者會，發言人歐江安回應媒體提問時表示，外交部對於台灣選手獲得冠軍深感驕傲與肯定，但中國乒乓球協會不當施壓以及WTT道歉，外交部表達高度遺憾，並嚴正譴責，外交部會持續協助台灣選手享有平等參賽權力，積極維護國家尊嚴。

歐江安表示，外交部呼籲針對奧會所有體育賽事，應恪守國際奧委會憲章精神，不要讓政治介入體育競賽，台灣參與奧林匹克等相關競賽，都是單獨參與，不是其他國家的一部份，主辦單位向中方道歉只會讓霸凌者食髓知味，助長霸凌。

歐江安強調，台灣是主權國家，中國沒有統治過台灣任何一天，兩岸互不隸屬是事實，不會因為中國的片面主張而改變，中國打壓行徑只會徒增台灣人民反感，以及加深中國在國際的負面形象。（編輯：郭無患）1110329