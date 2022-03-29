林昀儒廖振珽激戰5局 挺進WTT球星挑戰賽男雙4強

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台灣桌球一哥林昀儒（前）與廖振珽（後）攜手，以3比2擊敗前一站挑戰賽的瑞典冠軍組合卡森與法爾克，闖進WTT球星挑戰賽男雙4強。（中央社檔案照片）

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（中央社記者黃巧雯台北29日電）台灣桌球一哥林昀儒在WTT球星挑戰賽第3天一日3戰，首場就開出紅盤。男雙8強賽與廖振珽攜手，以3比2擊敗前一站挑戰賽的瑞典冠軍組合卡森與法爾克，闖進4強。

在卡達舉行的世界桌球職業大聯盟（WTT）球星挑戰賽今天進行第3天賽程，除了林昀儒、陳思羽將分別在男、女單16強上陣外，還有4組雙打組合將在8強賽登場，其中林昀儒一日3戰，9小時內要完成單打、男雙、混雙賽事。

林昀儒今天的第一場就是與廖振珽搭配的男雙，8強賽遭遇到剛在前一站挑戰賽奪冠的瑞典組合卡森（Kristian Karlsson）與法爾克（Mattias Falck）。

雙方首局就打到「丟士」，林昀儒與廖振珽先化解對手1個局點後，把握機會再下一城，以13比11收下首局。

林昀儒與廖振珽次局克服開局0比3落後，與對手展開拉鋸戰，並扳成9比9平手，但關鍵時刻略顯急躁，以9比11讓出。

第3局雙方互有領先，林昀儒與廖振珽在4比6落後情況下，連得7分，以11比6搶先聽牌，而瑞典組合第4局展開強攻，以11比4扳成平手。

林昀儒與廖振珽決勝局重新調整節奏，並在關鍵時刻減少失誤，以11比5迎接勝利，4強賽將迎戰韓國組合趙大成（Cho Daeseong）與安宰賢（An Jaehyun）。（編輯：吳協昌）1110329