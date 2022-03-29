WTT球星挑戰賽 林昀儒挺進男單8強[影]

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影片來源：World Table Tennis

（中央社記者黃巧雯台北29日電）台灣桌球好手林昀儒今天WTT球星挑戰賽男單16強賽，以3比1收拾瑞典選手卡爾伯格，闖進8強，繼男雙賽事告捷後，收下個人單日第2勝。

世界桌球職業大聯盟（WTT）球星挑戰賽在卡達舉行，今天前3組登場的台灣雙打組合林昀儒與廖振珽、鄭怡靜與李昱諄、黃怡樺與陳思羽都順利在8強賽突圍，挺進4強。

世界排名第6的林昀儒晚間迎來個人單日第2場賽事，休息4小時後，在男單16強賽提拍上陣，出戰排名第31的瑞典選手卡爾伯格（Anton Kallberg），生涯兩度交手，林昀儒2戰全勝，兩人最近一次碰頭是在去年東京奧運，由林昀儒以4比1帶走勝利。

林昀儒首局穩紮穩打，以11比4搶下，林昀儒次局遭遇亂流，陷入2比8落後，隨後靠著招牌反手擰與發球得分，一口氣連追4分，可惜未能延續攻勢，以6比11棄守。

第3局戰況一度拉鋸，林昀儒關鍵時刻靠著正手拍回球擺脫對手糾纏，以11比6搶先聽牌。

林昀儒第4局穩定發揮，加上對手發球失誤，開局以4比0領先，儘管遭對手扳平，但林昀儒靠著正手得分再度拉開差距，以11比5贏得勝利。

林昀儒晉級男單8強後，接下來將與韓國選手林鍾勳（Lim Jong-hoon）角逐4強席次。

在稍作休息後，林昀儒深夜將在混雙8強賽與桌球一姐鄭怡靜合體，爭奪4強入場券，並挑戰個人單日第3勝。（編輯：張雅淨）1110329