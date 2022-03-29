陳思羽橫掃瑞典選手 WTT球星挑戰賽女單晉8強

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（中央社記者黃巧雯台北29日電）在確定闖進WTT球星挑戰賽女雙4強賽後，台灣桌球好手陳思羽今天晚間繼續在女單16強賽上陣，以直落三擊敗瑞典選手柏格斯川，8強門票到手。

世界桌球職業大聯盟（WTT）球星挑戰賽在卡達舉行，陳思羽稍早與黃怡樺在女雙8強賽傳出捷報，晚間繼續在女單16強賽上陣，爭取晉級門票。

世界排名第27的陳思羽女單16強賽對手為前一輪比賽擊敗台灣桌球一姐鄭怡靜的瑞典選手柏格斯川（Linda Bergstrom），雙方生涯唯一1次交手得追溯至2011年，當時由陳思羽以直落四勝出。

面對擅長削球的柏格斯川，陳思羽克服開局0比4落後劣勢，以11比9逆轉拿下首局。

陳思羽次局儘管遭遇亂流，但在5比7落後情況下，再度發動攻勢、連得5分，並在錯失2個局點後回穩，以11比9取得聽牌優勢。

關鍵第3局，陳思羽儘管一度落後4分，但仍耐心應對，反觀對手自亂陣腳，讓陳思羽再度抓到機會逆襲，最終以11比8迎接勝利。

陳思羽繼稍早與黃怡樺攜手晉級女雙4強後，個人單日第2勝到手，女單8強賽將出戰中國選手張瑞。（編輯：張雅淨）1110329