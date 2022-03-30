林昀儒廖振珽擊敗韓國組合 闖進WTT球星挑戰賽男雙冠軍戰[影]
2022/3/30 15:26（3/30 16:20 更新）
台灣男雙組合林昀儒（前）與廖振珽（後）30日在WTT球星挑戰賽男雙4強賽，直落三擊敗韓國組合，闖進冠軍戰。（中央社檔案照片）
（中央社記者黃巧雯台北30日電）台灣桌球好手林昀儒今天3線作戰，WTT球星挑戰賽男雙4強賽先與廖振珽合作，以3比0橫掃韓國組合趙大成與安宰賢，晉級晚間登場的冠軍賽。
世界桌球職業大聯盟（WTT）球星挑戰賽在卡達舉行，林昀儒今天視晉級情況，單日至少3戰起跳，先與男雙搭檔廖振珽在4強賽出擊，隨後在男單8強賽奮戰，深夜再與桌球一姐鄭怡靜拚混雙決賽門票。
林昀儒與廖振珽男雙4強賽出戰韓國組合趙大成（Cho Daeseong）與安宰賢（An Jaehyun），首局穩健出擊，儘管在10比5領先情況下，遭對手連續化解4個局點，但「林廖配」頂住壓力，以11比9拿下。
林昀儒與廖振珽次局未遭遇對手太多抵抗，以11比4收下第2局，第3局更一鼓作氣以11比7勝出，晉級冠軍戰。而林昀儒在混雙4強賽前，將先在晚間9時男雙冠軍戰上陣。
同時間登場女雙4強賽，台灣女雙組合黃怡樺與陳思羽出戰日本組合木原美悠與長崎美柚，黃怡樺與陳思羽首局以3比11先失，次局在5比2領先時遭逆轉，以8比11讓出，隨後第3局以8比11敗下陣來。
黃怡樺與陳思羽上一站WTT挑戰賽攜手拿下女雙亞軍，今天輸球後，WTT球星挑戰賽以並列季軍作收。（編輯：張雅淨）1110330
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