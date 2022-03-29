林昀儒單日3勝 晉級WTT球星挑戰賽混雙4強[影]

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（中央社記者黃巧雯台北29日電）世界排名第一的台灣混雙組合林昀儒與鄭怡靜今天WTT球星挑戰賽混雙8強賽，僅花不到18分鐘，以直落三擊敗奧地利組合，闖進4強賽，林昀儒單日3戰全勝。

林昀儒與鄭怡靜去年在卡達舉行的世界桌球職業大聯盟（WTT）連2站挑戰賽都拿下冠軍，這次重返卡達，前一站挑戰賽攜手衛冕成功後，將繼續尋求球星挑戰賽混雙連霸。

林昀儒與鄭怡靜混雙首輪以3比1淘汰巴西組合後，8強賽對戰奧地利組合哈貝索恩（Daniel Habesohn）與波坎諾娃（Sofia Polcanova），開賽就掌控比賽節奏，以11比3拿下。

「林鄭配」次局歷經0比2落後，靠著幸運球和對手回球掛網扳平，隨後林昀儒招牌反手擰和鄭怡靜正拍搶分、比分超前，並以11比4搶先聽牌，第3局儘管遭遇對手反擊，「林鄭配」仍沉穩應對，以11比8勝出。

林昀儒與鄭怡靜在闖進混雙4強賽後，接下來將與羅馬尼亞組合斯佐科斯（Bernadette Szocs）與尤尼斯古（Ovidiu Ionescu）爭奪決賽門票。

稍早3組台灣雙打組合包括林昀儒與廖振珽、鄭怡靜與李昱諄、黃怡樺與陳思羽都先後闖進4強，而林昀儒、陳思羽各自在單打賽事都搶下8強門票，加上混雙賽事，單日6組台將都過關，而林昀儒更是單日收下3勝。（編輯：林治平）1110329