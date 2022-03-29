WTT球星挑戰賽 2組台灣女雙勇闖4強[影]

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鄭怡靜與李昱諄女雙8強賽精彩片段。影片來源：World Table Tennis

（中央社記者黃巧雯台北29日電）台灣桌球一姐鄭怡靜今天與李昱諄搭檔，在WTT球星挑戰賽女雙8強賽以3比1力挫德國組合，而黃怡樺與陳思羽則與對手鏖戰5局才脫困，雙雙闖進女雙4強。

世界桌球職業大聯盟（WTT）球星挑戰賽在卡達舉行，鄭怡靜儘管女單失利，無緣16強，今天仍繼續在女雙和混雙8強賽奮戰，先與李昱諄在女雙賽事合體，深夜再與林昀儒力拚混雙4強入場券。

鄭怡靜與李昱諄女雙8強賽迎戰德國組合索爾佳（Petrissa Solja）與單曉娜，「鄭李配」前2局以11比8、11比7拿下，第3局在7比5領先情況下遭逆轉，以8比11讓出。

鄭怡靜與李昱諄第4局重新找回節奏，開局以4比0領先，儘管對手後來居上，「鄭李配」頂住壓力，在8比9落後時，連得3分，以11比9拿下勝利，率先挺進女雙4強。

同時間登場的女雙組合黃怡樺與陳思羽出戰德國組合米特蘭（Nina Mittelham）與溫特（Sabine Winter），在以11比6收下首局後，次局陷入苦戰，黃怡樺與陳思羽展現韌性，先是化解對手局點，但又錯過2個局點的機會，以12比14讓出。

黃怡樺與陳思羽第3局開局就處於1比5落後劣勢，儘管試圖追成2分差，仍未能逆轉戰局，以7比11棄守，第4局克服3分落後，耐心與對手周旋，以11比9將戰線延長至第5局，並延續這股氣勢，決勝局以11比6勝出，前進女雙4強。（編輯：張雅淨）1110329