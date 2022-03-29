WTT球星挑戰賽 林昀儒晉級男單16強鄭怡靜敗陣[影]

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台灣桌球選手林昀儒（圖）29日在WTT球星挑戰賽男單32強賽以直落三橫掃法國選手凱辛，挺進16強。（中央社檔案照片）

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（中央社記者黃巧雯台北29日電）台灣桌球好手林昀儒今天凌晨WTT球星挑戰賽男單32強賽以直落三橫掃法國選手凱辛，挺進16強，但桌球一姐鄭怡靜與瑞典選手柏格斯川在女單32強賽激戰5局，以2比3敗下陣來。

世界桌球職業大聯盟（WTT）球星挑戰賽在卡達舉行，林昀儒、鄭怡靜這次3線作戰，除了混雙晉級8強，男、女雙賽事也各自傳來好消息，同樣躋身8強行列。

鄭怡靜、林昀儒凌晨在單打32強賽分頭出擊，鄭怡靜迎戰排名第59的瑞典選手柏格斯川（Linda Bergstrom），在以9比11、10比12丟掉前2局後，鄭怡靜展開反擊，以11比5、11比7連拿2局扳回一城，可惜決勝局未能脫困，以6比11爆冷輸球，無緣在16強對決台灣桌球女將陳思羽。

世界排名第6的林昀儒男單對手為排名第115的法國選手凱辛（Alexandre Cassin），雙方曾在2018年交手，林昀儒以直落三勝出。

林昀儒今天以12比10、11比7搶下前2局後，第3局未給對手太多機會，只讓對方拿下1分，以11比1勝出，16強門票到手。

「桌球教父」莊智淵凌晨同樣在男單32強賽登場，以1比3不敵中國選手趙子皓，無緣晉級。

林昀儒接下來除了男單賽事將與瑞典選手卡爾伯格（Anton Kallberg）爭奪8強席次外，今天也將面臨男單、男雙、混雙一日3戰的考驗；而陳思羽今天則將在女雙8強、女單16強爭取晉級門票。（編輯：陳仁華）1110329