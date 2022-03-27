更多編輯台推薦新聞：
日本83歲冒險家堀江謙一舊金山啟航 挑戰最高齡獨渡太平洋
國際

日本83歲冒險家堀江謙一舊金山啟航 挑戰最高齡獨渡太平洋

比自強快比莒光便宜 這班車到台東票隨買隨有
生活

比自強快比莒光便宜 這班車到台東票隨買隨有

統一發票111年1-2月千萬獎號碼：18927486
生活

統一發票111年1-2月千萬獎號碼：18927486

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

林昀儒廖振珽直落三擊敗地主選手 WTT球星挑戰賽挺進男雙8強[影]

2022/3/27 15:46（3/27 16:22 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
影片來源：World Table Tennis

（中央社記者黃巧雯台北27日電）台灣桌球一哥林昀儒與廖振珽今天在WTT球星挑戰賽男雙首輪賽事合體，僅花不到16分鐘，就以3比0淘汰地主卡達組合，闖進8強。

世界桌球職業大聯盟（WTT）球星挑戰賽卡達站今天展開會內賽賽程，林昀儒單打、男雙、混雙3線出擊，今天一日兩戰，先在男雙首輪與廖振珽聯手，明天凌晨再與一姐鄭怡靜搭檔征戰混雙，挑戰連2站混雙賽事奪冠。

林昀儒與廖振珽這次男雙會外賽連過2關，會內賽首輪對手為地主卡達組合阿布杜瓦哈（Mohammed Abdulwahhab）與摩哈納迪（Ahmad Khalil Al-Mohannadi），「林廖配」在度過開局亂流後，趁著對方失誤，拉出一波8比0攻勢反超，並以11比5先馳得點。

林昀儒與廖振珽次局乘勝追擊，以11比4拿下，第3局遭遇對手抵抗，一度被追成1分差，所幸「林廖配」穩住陣腳，以一波6比2攻勢收尾，最終以11比6勝出。

「林廖配」晉級8強賽後，將遭遇到剛在前一站挑戰賽奪冠的瑞典組合卡森（Kristian Karlsson）與法爾克（Mattias Falck）。

另外，同時間登場的還有「桌球教父」莊智淵與彭王維，男雙首輪出戰韓國組合趙大成（Cho Daeseong）與安宰賢（An Jaehyun）「莊彭配」儘管以11比8搶下首局，但第2、3局各以9比11、8比11讓出。

「莊彭配」關鍵第4局在錯失2個局點機會後，驚險以13比11扳平戰局，可惜決勝局未能突圍，以7比11敗下陣來。（編輯：唐聲揚）1110327

台灣桌球一哥林昀儒（前）與廖振珽（後）27日在WTT球星挑戰賽男雙首輪賽事合體，以3比0淘汰地主卡達組合，闖進8強。（中央社檔案照片）
台灣桌球一哥林昀儒（前）與廖振珽（後）27日在WTT球星挑戰賽男雙首輪賽事合體，以3比0淘汰地主卡達組合，闖進8強。（中央社檔案照片）
延伸閱讀
林昀儒鄭怡靜WTT混雙直落三勝出 兩人聯手後第6冠黃怡樺陳思羽不敵日本組合 WTT挑戰賽獲亞軍
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族